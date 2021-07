Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

^

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.07.2021

Kursziel: EUR8

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 6,80 auf EUR

8,00.

Zusammenfassung:

MGI hat einen Deal zur Übernahme von Smaato Inc für EUR140 Mio.





unterzeichnet. Das in San Francisco ansässige digitale AdTech-Unternehmen

prognostiziert für 2021 einen Umsatz von EUR39 Mio. mit einem bereinigten

EBITDA von EUR13 Mio. (33 % Marge). Wir erwarten, dass Smaato den Umsatz und

die Profitabilität von MGI in Zukunft deutlich steigern, ein zentraler

Bestandteil des Media-Segments werden und eine gute Ergänzung der

AdTech-Wertschöpfungskette von MGI sein wird. Aus unserer Sicht sollte der

Unternehmenszusammenschluss auch gute Synergien für das Gaming-Segment

bieten. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR8,00 (zuvor: EUR6,80) und bestätigen

unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 6.80 to EUR 8.00.

Abstract:

MGI has inked a deal to take over Smaato Inc for EUR140m. The San

Francisco-based digital AdTech company projects 2021 revenues of EUR39m with

adjusted EBITDA of EUR13m (33% margin). We expect Smaato to significantly

boost MGI's topline and profitability going forward, to become a central

component of the Media segment, and be a strong addition to MGI's AdTech

value chain. In our view, the business combination should also provide good

synergies to the Gaming segment. We up our price target to EUR8.0 (old: EUR6.8)

and remain Buy-rated on MGI.

