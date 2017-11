Original-Research: Manz AG (von Montega AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Original-Research: Manz AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Manz AG

Unternehmen: Manz AG ISIN: DE000A0JQ5U3

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.11.2017 Kursziel: 55,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Robert-Jan van der Horst

Mittelfristpotenzial gewinnt Visibilität

Manz hat gestern die Q3-Zahlen vorgelegt und die Guidance für das Gesamtjahr bestätigt.



Die wesentlichen Kennzahlen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Deutliches Wachstum durch Solar-Großauftrag: Der Umsatz in Q3 lag mit 73,0 Mio. Euro 68,5% über dem Vorjahreswert. Treiber waren im Wesentlichen der Solar-Großauftrag (Solar 21,3 Mio. Euro, +572,9% yoy) und das weiterhin starke OEM-Geschäft (Contract Manufacturing 21,8 Mio. Euro, +116,4%). Das Electronics Subsegment Electronic Components (FPD, PCB) entwickelt sich weiter stabil. In den Bereichen Energy Storage und dem Electronics Subsegment Electronic Devices konnten erste Erfolge bei der Neukundenakquise erzielt werden, die jedoch noch nicht ausreichen um den Wegfall der Großaufträge aus der Smartphone-Industrie vollständig zu kompensieren.

Neuausrichtung des Konzerns schreitet erfolgreich voran: Die Abkehr von Großprojekten mit hohem Cluster-Risiko hin zu einem breiteren Produktportfolio mit wiederkehrenden Service-Umsätzen schreitet weiter voran. Neben der Markteinführung zahlreicher Serienmaschinen im Bereich Electronics entwickelt Manz im Segment Energy Storage weitere Produkte um die Abhängigkeit von der E-Mobility zu reduzieren. Die Produktentwicklungen sowie die Etablierung eines korrespondierenden Vertriebs- und Service-Apparats belasten die Profitabilität zwar weiterhin, die operativen Verluste (EBIT) auf Konzernebene konnten aber durch die gute Entwicklung in Solar und Contract Manufacturing mit -6,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert werden.

Mid-term Potenzial noch nicht eingepreist: Die Guidance von über 350 Mio. Euro Top-Line impliziert einen Q4 Umsatz von knapp 160 Mio. Euro und ein ausgeglichenes EBIT, was wir vor dem Hintergrund der visiblen Solar Umsätze aber für realistisch halten. Im Bereich Electronics sollte die Einführung der neuen Serienprodukte ab 2018 bereits einen spürbaren Einfluss auf die Umsatzentwicklung haben und nachhaltig die Rückkehr zur Profitabilität ermöglichen. Die Projektakquisitionen für die E-Mobilität liegen ebenfalls im Plan. So konnte Manz bereits ein erstes Pilotprojekt vom Kunden final qualifizieren lassen. Bei vier weiteren Projekten wird eine Entscheidung in den nächsten Quartalen erwartet. Wir gehen vom Start der Serienproduktion in 2019 aus.

Fazit: Manz liegt bei den kurz- wie mittelfristigen Zielen weiter voll im Plan. Die hieraus erwachsenden Potenziale sind auf dem aktuellen Kursniveau noch in keiner Weise eskomptiert. Wir bestätigen unser Kursziel von 55,00 Euro und unsere Kaufempfehlung.

