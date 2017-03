Original-Research: Manz AG (von Montega AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Original-Research: Manz AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Manz AG

Unternehmen: Manz AG ISIN: DE000A0JQ5U3

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2017 Kursziel: 46,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Ausblick für 2017 lässt Rückkehr zur Profitabilität erwarten

Manz hat gestern den Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht und die Guidance für 2017 vorgelegt.



Bereits Anfang März hatte das Unternehmen vorläufige Zahlen zu Umsatz und EBIT bekannt gegeben.

[Tabelle]

Leichtes Umsatzwachstum: Der Umsatz entsprach mit 231,0 Mio. Euro exakt dem bereits kommunizierten Wert. Das leichte Wachstum von 4,0% resultiert u.a. aus deutlichen Erlössteigerungen in den strategischen Geschäftsfeldern Electronics (+21,7% auf 106,6 Mio. Euro) und Solar (+18,8% auf 24,7 Mio. Euro). Electronics profitierte dabei von der Marktbelebung im klassischen Displaygeschäft mit Flachbildschirmen, während Solar eine gesteigerte Nachfrage nach Maschinen zur Produktion kristalliner Solarzellen verzeichnete. Die aufgrund der Stornierung eines Großauftrags stark rückläufige Umsatzentwicklung des Segments Energy Storage (-36,3% auf 46,4 Mio. Euro) konnte damit überkompensiert werden.

Operativer Verlust deutlich reduziert: Das EBIT fiel mit -35,9 Mio. Euro geringfügig besser aus als vorläufig berichtet und zeigte sich gegenüber dem Vorjahr signifikant verbessert. Hierbei machte sich vor allem die im Rahmen des Restrukturierungsprogramms 'Manz 2.0' durchgeführte Optimierung der Geschäftsprozesse (u.a. Produktionsverlagerung nach Osteuropa und China) bemerkbar. So reduzierte sich sowohl die Material- als auch die Personalaufwandsquote spürbar um 6,3 bzw. 3,5 Prozentpunkte.

Guidance verspricht Rückkehr zur Profitabilität: Angesichts des im Januar erzielten CIGS-Großauftrags hat sich der Auftragsbestand per Ende Februar auf 330 Mio. Euro (31.12.: 81 Mio. Euro) erhöht. Das Management rechnet für 2017 daher mit einer deutlichen Steigerung des Umsatzes auf mindestens 350 Mio. Euro, wovon rund 130 Mio. Euro aus dem CIGS-Projekt resultieren dürften (ca. 50% des Auftragsvolumens). Zwar steht der Projektstart noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung in China, diese wird jedoch bis spätestens Mitte April erwartet, womit zum jetzigen Zeitpunkt keine Verzögerung vorliegt. In Erwartung einer planmäßigen Abarbeitung des Großauftrags wird im laufenden Jahr ein signifikant verbessertes positives EBIT avisiert.

Fazit: Trotz des in 2016 nochmals verzeichneten Verlusts zeigen sich in der jüngsten Ergebnisentwicklung erste Erfolge der Optimierungsmaßnahmen. Die Guidance verspricht für 2017 eine Rückkehr zur Profitabilität und dürfte angesichts der Auftragslage mit ausreichender Visibilität ausgestattet sein. Wir bestätigen daher unsere Prognosen und die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 46,00 Euro.

RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Über Montega:

Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14941.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

