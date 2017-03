Original-Research: Manz AG (von Montega AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Unternehmen: Manz AG ISIN: DE000A0JQ5U3

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.03.2017 Kursziel: 46,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christopher Rodler, Patrick Speck

Vorläufige Zahlen fallen wie erwartet schwach aus, aber Fokus dürfte bereits auf 2017 liegen

Manz hat heute vorläufige Zahlen für 2016 veröffentlicht und einen qualitativen Ausblick für 2017 gegeben.





[Tabelle]

Zahlen schwach, jedoch im Rahmen der Prognose: Der Umsatz belief sich auf 231 Mio. Euro (+4%) und lag leicht über unseren Erwartungen (MONe: 227 Mio. Euro). Das EBIT konnte wie erwartet deutlich auf -36,7 Mio. Euro verbessert werden (2015: -58,2 Mio. Euro), verfehlte unsere Schätzung jedoch (MONe: -28,8 Mio. Euro). Damit liegen Umsatz und Ergebnis innerhalb der zuletzt ausgegebenen Prognose (Umsatz auf Vorjahresniveau, signifikant verbessertes EBIT).

Profitable Geschäftsentwicklung in 2017 erwartet: Für 2017 rechnet Manz mit einer Rückkehr zur Profitabilität. Eine detaillierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird das Unternehmen mit dem Geschäftsbericht am 30. März 2017 veröffentlichen.

Break-Even-Level soll weiter gesenkt werden: Die deutliche Verbesserung beim EBIT in 2016 ist primär auf eine gesunkene Kostenbasis zurückzuführen. Durch Maßnahmen zur Prozessoptimierung konnten Material- und Personalaufwendungen reduziert werden. Manz plant, durch laufende Optimierungsmaßnahmen aus dem Programm Manz 2.0 den Break-Even-Level weiter zu senken. Wir gehen davon aus, dass dieser in 2017 bei rund 300 Mio. Euro liegen wird.

Turnaround aufgrund von CIGS-Großaufträgen bereits sehr visibel: Manz hat am 23.01. die strategische Kooperation mit den chinesischen Staatsunternehmen Shanghai Electric und der Shenhua Group im Bereich CIGS finalisiert. In diesem Rahmen konnten CIGS-Aufträge im Gesamtwert von 263 Mio. Euro verbucht werden, die in 2017 (MONe: 55%) und 2018 (MONe: 45%) umsatz-/ertragswirksam werden. Wir erwarten einen EBIT-Beitrag i.H.v. 10 bis 15 Mio. Euro. Zudem dürfte durch die Umsetzung dieser Projekte die Wahrscheinlichkeit für Folgeaufträge deutlich steigen, da die Errichtung der ersten Turnkey-Linie als Proof of Concept dienen und die Vermarktung auch außerhalb Chinas erleichtern wird.

Fazit: Die Geschäftszahlen für 2016 dürften u.E. eine untergeordnete Bedeutung haben, da sich der Blick der Investoren angesichts der im Januar erzielten CIGS-Großaufträge bereits auf 2017 richten sollte. Angesichts der Auftragslage sowie der laufenden Optimierungsmaßnahmen gehen wir davon aus, dass der erfolgreiche Turnaround gelingt. Wir bestätigen die Kaufen-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 46,00 Euro.

