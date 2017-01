Original-Research: Manz AG (von Montega AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.01.2017 Kursziel: 46,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christopher Rodler

Neue Wachstumsfantasie durch CIGS-Kooperation

Manz hat am 23.01. die strategische Kooperation mit den chinesischen Staats-unternehmen Shanghai Electric (Anlagen-/Kraftwerksbauer, 13 Mrd.



Euro Umsatz) und der Shenhua Group (weltgrößter Kohlelieferant, 40 Mrd. Euro Umsatz) im Bereich CIGS finalisiert. Auf dem gestrigen CMD wurden weitere Details hierzu veröffentlicht. Die wesentlichen Inhalte und Implikationen des Deals sind nachfolgend dargestellt.

CIGS-Aufträge im Gesamtwert von 263 Mio. Euro: Bei den lange erwarteten Aufträgen handelt es sich um die größten der Unternehmensgeschichte. Manz liefert eine Turnkey-Anlage zur Serienproduktion (CIGSfab) mit 306 MW Kapazität an ein neu gegründetes Modul-JV sowie eine CIGS-Forschungslinie mit 44 MW an ein neu gegründetes Forschungs-JV (Beteiligungsstruktur siehe Grafik Seite 3). Die Aufträge werden in 2017 (MONe: 55%) und 2018 (MONe: 45%) umsatz-/ertragswirksam. Manz soll noch in Q1 eine Anzahlung i.H.v. 79 Mio. Euro erhalten, sodass die Aufträge Cash-Flow-positiv realisiert werden können. Wir erwarten einen EBIT-Beitrag i.H.v. 10 bis 15 Mio. Euro.

Verkauf der MCT GmbH senkt Kostenbasis deutlich: Die MCT GmbH (CIGS-Forschungsgesellschaft von Manz) wird durch das neu gegründete R&D JV für 50 Mio. Euro gekauft. Im Gegenzug erhält Manz für 25 Mio. Euro 15% der Anteile am JV. Dadurch reduzieren sich die operativen Kosten um 15 bis 20 Mio. Euro p.a. Das mit 160 Mio. Euro kapitalisierte R&D JV soll als weltweit führende Forschungseinrichtung im Bereich CIGS weitere Wirkungsgradsteigerungen und Herstellungskostenreduktionen ermöglichen.

Manz behält die exklusiven Rechte an CIGS außerhalb Chinas: Das Equipment JV, an dem Manz mit 56% Mehrheitseigentümer ist, wird exklusiv die Vertriebsaktivitäten in China übernehmen und zukünftige CIGS-Aufträge aus China abwickeln. In allen weiteren Regionen außerhalb Chinas wird die CIGSfab ausschließlich durch Manz vertrieben.

Folgeaufträge sehr wahrscheinlich: Die Gründung des R&D JV demonstriert das starke Commitment der chinesischen Partner, CIGS auch für weitere Projekte einsetzen zu wollen. Dies erhöht u.E. die Wahrscheinlichkeit für Folgeaufträge deutlich. Zudem dürfte die Errichtung der ersten Turnkey-Linie als Proof of Concept dienen und die Vermarktung auch außerhalb Chinas erleichtern. Wir rechnen für die nächsten Jahre mit einem CIGS-Umsatz im Bereich von 150 bis 170 Mio. Euro p.a. Die aktuellen Aufträge hatten wir bereits in unseren Schätzungen antizipiert (siehe Comment vom 7.11.2016).

Fazit: Den erfolgreichen Abschluss der strategischen Kooperation werten wir als sehr positiv für Manz, da er die Fortführung des Solar-Bereiches sichert und signifikantes Umsatzpotenzial für die Zukunft eröffnet. Im Hinblick auf die oben genannten Effekte sowie die laufenden Optimierungsmaßnahmen aus dem Programm Manz 2.0 gehen wir davon aus, dass der Break-Even-Level in 2017 bei rund 300 Mio. Euro liegen wird und der erfolgreiche Turnaround gelingt. Nach Anpassung unseres Modells (erhöhte mittel-/ langfristige Wachstumserwartungen, gesenkte Working Capital-Annahmen) bestätigen wir die Kaufen-Empfehlung mit einem neuen Kursziel von 46,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro). Aktuelle Gewinnmitnahmen könnten eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten.

