Original-Research: MagForce AG (von GBC AG): Vorstandsinterview

Original-Research: MagForce AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu MagForce AG

Unternehmen: MagForce AG

ISIN: DE000A0HGQF5

Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview

Empfehlung: Vorstandsinterview

Kursziel: -

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker

Die auf dem Gebiet der Nanomedizin mit Fokus auf der Therapie von

bösartigen Gehirntumoren (Glioblastom) und Prostatakrebs spezialisierte

MagForce AG hat in den vergangenen Monaten weitere Fortschritte erzielt.





Derzeit verfügt die Gesellschaft über eine EU-weite Zertifizierung für die

Glioblastombehandlung und strebt darüber hinaus an in den USA die Zulassung

für die Behandlung von Prostatakrebs zu erhalten. Der GBC-Analyst Cosmin

Filker hat mit dem MagForce-Vorstandvorsitzenden Dr. Ben Lipps über die

aktuelle Unternehmensentwicklung gesprochen.

Cosmin Filker: Anfang 2018 haben Sie von der FDA die Genehmigung zur

Durchführung einer klinischen Studie für die Behandlung von Prostatakrebs

erhalten und im Juli 2018 wurde bereits der erste Patient rekrutiert. Wie

ist Ihre Einschätzung zum aktuellen Studienverlauf?

Dr. Ben Lipps: Die Studie, auf die Sie sich beziehen, ist unsere pivotale,

mehrstufige, einarmige Studie, die bis zu 120 Männer einschließen wird.

Ziel der Studie ist zu zeigen, dass die NanoTherm Therapie karzinogene

Lasionen der Prostata mit minimalen Nebenwirkungen lokal zerstören kann.

Zum Hintergrund: dies ist das erste Mal, dass MagForce die NanoTherm

Therapie als fokale Behandlung einsetzt. Obwohl die NanoTherm Therapie den

Status eines 'Medical Device', also eines Medizinprodukts, erhalten hat,

hatte die FDA im Jahr 2015 unsere Nanopartikel vorerst als Arzneimittel

eingestuft. Daher haben wir 2016 und 2017 die Studien, die bereits 10 Jahre

zurücklagen, wiederholt und an die neusten FDA-Standards für präklinische

Studien angepasst. Mithilfe dieser neuen Studien konnte MagForce der

Zulassungsbehörde nachweisen, dass die Nanopartikel an der Injektionsstelle

verbleiben und nicht im Körper des Patienten umherwandern. Somit konnten

wir zeigen, dass auch unsere NanoTherm Partikel als 'Medical Device' und

nicht als Arzneimittel klassifiziert werden können, im Gegensatz zu einer

Klassifizierung als Arzneimittel, was eine jahrelange, sehr aufwändige

Zulassungsstudie zur Folge gehabt hätte. Unsere Nanopartikel sind derzeit

die einzigen Nanopartikel mit diesem Status.

Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat uns nach eingehender

Überprüfung aller Sicherheits- sowie der neuen präklinischen Daten, die

MagForce im Laufe der Jahre 2016 und 2017 zur Verfügung gestellt hatte, den

Antrag auf Investigative Device Exemption (IDE) genehmigt. Damit konnten

wir im Juli 2018 an der ersten Klinik mit der Patientenrekrutierung

beginnen. Das war ein wichtiger Meilenstein für MagForce auf dem Weg unsere

innovative Therapie zur Behandlung von Prostatakrebs für Patienten

verfügbar zu machen.

Im Rahmen der ersten Stufe dieser klinischen Studie haben wir uns die

erforderliche Zeit genommen und uns bei unserer Arbeit in den letzten

Monaten darauf konzentriert, die NanoTherm Partikel präzise in die

Zielregion der Prostata der Patienten zu injizieren.

Vor diesem Hintergrund hat MagForce mit höchster Sorgfalt an der

Quantifizierung des Effekts der Perfusion [Anm. des Analysten: Durchfluss

von Flüssigkeiten durch Organe und Gewebe] der Prostata gearbeitet und den

Instillationsprozess für unsere Nanopartikel mithilfe der modernsten

derzeit verfügbaren Biopsie-Technologie optimiert. Um sicherzustellen, dass

alle Studienärzte das gleiche Verfahren für die Einbringung der

Nanopartikel anwenden, haben wir dieses standardisiert. Aufgrund unserer

bisherigen Arbeit sind wir zuversichtlich, mit dem erfolgreichen Abschluss

der ersten Stufe der Studie zeigen zu können, dass es nur minimale, mit der

Behandlung verbundene Nebenwirkungen gibt, die gut verträglich sind und

denen gleichen, die üblicherweise in Verbindung mit Biopsien auftreten.

Cosmin Filker: Sind haben bereits erwähnt, dass Sie den Behörden zeigen

mussten, dass Sie die Nanopartikel präzise in die Läsionen einbringen

können. Können Sie das näher erläutern?

Dr. Ben Lipps: Sehr gerne. Vor 10 Jahren stand noch keine Technologie zur

Verfügung, die gezielte Biopsien ermöglichte. Heute verwenden wir modernste

Technologien, wie zum Beispiel MRT-Ultraschall-Fusionsbiopsien, um die

NanoTherm Partikel in die Prostata einzubringen; nur, dass wir dafür eine

andere Injektionsnadel verwenden. Im Gegensatz zu den Studien, die vor mehr

als 10 Jahren in Deutschland durchgeführt wurden und bei denen die gesamte

Prostata behandelt wurde, ist jetzt das Ziel, die Nanopartikel auf die 2-4

ml des mutmaßlich krebsartigen Gewebes, also die Läsion, zu begrenzen. Für

diese fokale Anwendung kommt eine sehr langsame

Instillationsgeschwindigkeit zur Anwendung, nämlich etwa fünfmal langsamer

als die in den alten Studien mit der gesamten Prostata, damit die NanoTherm

Partikel am Ort der Einbringung konjugieren können. Hierdurch wird

sichergestellt, dass die Partikel in dieser Region verbleiben. Bei den

bisherigen Behandlungen haben wir gezeigt, dass die NanoTherm Partikel für

die Ablationsbehandlung mit diesem minimalinvasiven Verfahren gezielt in

den Wirkort eingebracht werden können.

Cosmin Filker: Demnach wird der ursprüngliche Zeitplan einer Marktzulassung

bis Ende 2019 nicht aufrecht zu halten sein? Wie könnte ein aktualisierter

Zeitplan aussehen?

Dr. Ben Lipps: Nach der intensiven Arbeit der letzten Monate, halten wir es

derzeit nicht für realistisch, die NanoTherm Therapie in den USA noch im

Geschäftsjahr 2019 auf den Markt zu bringen. Bedenken Sie bitte, dass es

das erste Mal ist, dass so ein innovativer, fokaler Behandlungsansatz zur

Zerstörung der Prostatakrebsläsionen an Patienten in den USA getestet wird.

Die Behandlung der ersten zehn Patienten gebietet äußerste Sorgfalt, da wir

gleichzeitig das Vorgehen hinsichtlich der Behandlung der Patienten in der

nächsten Stufe der Studie, die dann ca. 100 Patienten umfassen wird,

definieren. Dieser Prozess kann und sollte im Interesse der Ärzte und vor

allem der Patienten nicht vorschnell betrieben werden.

2019 werden wir jedoch bereits damit beginnen, ambulante NanoActivator

Stühle in ausgewählten urologischen Zentren mit sogenannten 'Active

Surveillance Programmen' einzuführen. Damit können Ärzte die Anwendung der

NanoTherm Therapie an Phantom-Modellen trainieren, wie es bei neuen

urologischen Verfahren gängig ist. Mein neues Ziel für die Markteinführung

ist 2020. Diese Verzögerung ist in erster Linie auf den zusätzlichen

Aufwand zurückzuführen, den MagForce unternehmen musste, um unsere

Nanopartikel als 'Medical Device' klassifizieren zu können - wie gesagt, im

Gegensatz zu einer Klassifizierung als Arzneimittel, was eine jahrelange,

sehr aufwändige Zulassungsstudie zur Folge gehabt hätte. Unsere

Nanopartikel sind derzeit die einzigen Nanopartikel mit diesem Status.

Cosmin Filker: Die Patientenrekrutierung spielt eine zentrale Rolle. Sind

Sie zuversichtlich, die gewünschte Anzahl an Prostatakrebspatienten

erfolgreich aufnehmen zu können?

Dr. Ben Lipps: Ja, absolut. Wie bereits erwähnt, haben wir die

Patientenrekrutierung nun auf drei urologische Fachzentren ausgedehnt - die

Texas Urology Group, die University of Texas, San Antonio und die

University of Washington, Seattle. Alle drei Zentren rekrutieren derzeit

aktiv männliche Patienten im Alter zwischen 40 und 85 Jahren, bei denen

Prostatakrebs mit mittlerem Risiko diagnostiziert wurde, die dann im Rahmen

der Studie an einem der beiden US-amerikanischen Studienzentren behandelt

werden, am Medical Center der University of Washington in Seattle und dem

CHRISTUS Santa Rosa Hospital - Medical Center in San Antonio. Es freut uns

sehr, dass wir bei der Rekrutierung mit solch angesehenen Partnern mit

ihrer großen Reichweite zusammenzuarbeiten.

Wir planen zeitnah ein drittes Studienzentrum im Osten der USA

einzurichten. Das Krankenhaus- und Klinik-Netzwerk der University of

Washington (UW) Medicine Group allein reicht von Olympia bis nach

Bellingham, Washington - ein Einzugsgebiet, in dem fast 6 Millionen

Menschen leben. Durch das erweiterte Netzwerk der UW Medicine Group, zum

Beispiel durch Partnerschaften mit der Seattle Cancer Care Alliance / dem

Fred Hutchinson Cancer Research Center, eines der zehn führenden

Krebsforschungszentren in den USA, und der Bereitschaft der Patienten, für

Krebsbehandlungen zu reisen, ist diese Zahl noch deutlich höher.

Eine erste Auswertung der elektronischen Patientenakten der UW Medicine

Group hat ergeben, dass derzeit rund 30.000 Patienten, bei denen ein

Prostatakarzinom diagnostiziert wurde, von UW betreut werden. Dazu kommen

die Regionen San Antonio / Austin und Südtexas, die mit knapp 6 Millionen

Menschen ein ähnlich großes Einzugsgebiet umfassen.

Die Behandlung im Rahmen der nächsten Stufe unserer Studie erfordert

voraussichtlich einen eintägigen Aufenthalt in einem der Studienzentren mit

unserem NanoActivator Gerät. Daher können in dieser Phase zusätzlich zu den

Patienten aus den unmittelbaren Einzugsgebieten rund um die NanoActivator

Zentren, Patienten landesweit rekrutiert werden.

Cosmin Filker: Für die Behandlung von Glioblastom ist die MagForce-

Technologie in Europa bereits zertifiziert. Kürzlich haben Sie die

Installation des ersten mobilen Behandlungszentrums in Polen bekannt

gegeben. Wie ist die Resonanz bisher?

Dr. Ben Lipps: Unmittelbar nachdem wir Ende 2015 / Anfang 2016 mit der

kommerziellen Behandlung von Patienten in Deutschland begonnen haben, haben

wir ein erhöhtes Interesse an der Therapie seitens Patienten aus Polen

festgestellt. Etwa 40% der über 700 Patientenanfragen, die uns im Jahr 2018

erreichten, stammen aus Polen. Dass wir nun einen NanoActivator in Polen

haben, bedeutet für polnische Patienten eine deutlich geringere

wirtschaftliche Belastung, da alle medizinischen Kosten, die nicht mit

NanoTherm im Verbindung stehen, erstattet werden und Patienten in ihrem

Heimatland behandelt werden können.

Folglich müssen nur die Kosten für die NanoTherm Therapie von den Patienten

selbst getragen oder durch Crowdfunding-Initiativen finanziert werden, bis

MagForce die Kostenerstattung für die NanoTherm Therapie in Polen erwirken

kann.

Cosmin Filker: Wie sieht ihre weitere Roll-Out-Strategie in Europa und in

Deutschland aus?

Dr. Ben Lipps: Aufgrund der Aggressivität von Glioblastomen steht nur ein

schmales Zeitfenster für die Behandlung zur Verfügung. Damit Patienten von

unserer NanoTherm Therapie profitieren können, ist die rechtzeitige

Verfügbarkeit ein entscheidender Faktor. Aus diesem Grund ist das Ziel

unseres europäischen Roll-Out-Planes, Behandlungszentren in ausgewählten

europäischen Ländern einzurichten, um Patienten die Möglichkeit zu geben,

in ihrem jeweiligen Heimatland behandelt zu werden. Durch unsere mobilen

Behandlungszentren sind wir in der Lage, NanoActivator Geräte schneller und

kostengünstiger zu platzieren durch die Vermeidung von langwierigen

Umbauarbeiten und einer einfachen Integration in die vorhandene

Klinikinfrastruktur. Obwohl der Großteil aller Patientenanfragen aus Polen

stammt, verzeichnen wir auch in Italien und Spanien ein hohes Interesse und

stehen derzeit in beiden Ländern in Verhandlungen mit interessierten

Kliniken. Darüber hinaus freuen wir uns mitteilen zu können, dass weitere

deutsche Kliniken großes Interesse an unserer NanoTherm Therapie haben und

wir gehen davon aus, auch in Deutschland ein weiteres Behandlungszentrum zu

eröffnen.

Cosmin Filker: Inwiefern ist die Kostenübernahme durch die Krankenkassen in

Europa und in den USA maßgeblich für den Einsatz der MagForce-Technologie?

Dr. Ben Lipps: Die Erstattung der Kosten ist natürlich ein wichtiger Faktor

bei der Entscheidung für einen Behandlungsplan. Die Kostenerstattung in

Deutschland wurde bisher in einem langwierigen Prozess für jeden Patienten

und Fall individuell erwirkt. Wie bereits bekannt gegeben, verfügen wir nun

über ausreichend Fälle, so dass die Behandlungszentren ihre Budgets mit den

Krankenkassen verhandeln können. Diese Verhandlungen laufen derzeit und wir

unterstützen die Kliniken in jeder Hinsicht, um das bestmögliche Ergebnis

zu erreichen und den Erstattungsprozess zu erleichtern.

Cosmin Filker: Sie haben mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine

Finanzierungsvereinbarung in Höhe von insgesamt 35 Mio. EUR abgeschlossen.

Ist damit die Finanzierung bis zum umfassenden Markteintritt in den USA und

in Europa sichergestellt?

Dr. Ben Lipps: Im Laufe der letzten zwei Jahre haben wir erfolgreich die

Finanzierung gesichert, um MagForce durch entscheidende

Wertsteigerungspunkte zu führen und unsere Strategie umzusetzen. Darüber

hinaus gewährt uns die EIB-Finanzierung die finanzielle Flexibilität, um

unsere Ziele zu erreichen. Dennoch würde ich finanzielle Transaktionen nie

rigoros ausschließen, da wir auch weiterhin flexibel bleiben müssen und

alle Optionen in Betracht ziehen werden, um nachhaltig operativ erfolgreich

zu sein.

Cosmin Filker: Zum Abschluss eine weitere Frage für Investoren mit einem

langfristigen Anlagehorizont: Wo sehen Sie die MagForce AG in fünf Jahren?

Dr. Ben Lipps: Nach den ermutigenden bisherigen Erfahrungen aus unserer

pivotalen Studie in den USA, bleibt unser Vertrauen in das Potential der

NanoTherm Technologie und deren einzigartige therapeutische Einsetzbarkeit

ungebrochen stark. Ich bin zuversichtlich, dass wir, nach erfolgreicher

Zulassung in den USA, in fünf Jahren Umsätze von über 200 Millionen Euro

bei einer sehr günstigen EBITDA-Marge erzielen können.

Cosmin Filker: Dr. Lipps, ich bedanke mich für das Gespräch.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17947.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 06.05.19(09:33 Uhr)

Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 06.05.19(11:00 Uhr)

