Original-Research: MagForce AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: MagForce AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu MagForce AG

Unternehmen: MagForce AG ISIN: DE000A0HGQF5

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 15,00 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2018 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Kommerzialisierung und Zulassung sind vollständig durchfinanziert; Wichtiger Finanzierungsmilestone erreicht; Anstieg der Behandlungszahlen erwartet; Zulassung in den USA anvisiert

Die MagForce AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 die eigene Zulassungs- und Kommerzialisierungsstrategie weiter vorangetrieben.



Im Rahmen dieser wurde die Basis zur Behandlung von Glioblastom-Patienten in Europa durch den Einbezug des Klinikum Vivantes in Berlin Friedrichshain erweitert. Nunmehr sind insgesamt sechs NanoActivator-Geräte an Kliniken in Deutschland installiert, wobei vier davon für die kommerzielle Behandlung verwendet werden.

Parallel dazu hat die Gesellschaft in 2016 die Zulassung der eigenen Technologie zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA vorangetrieben. Auf Empfehlung der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA wurden alle bereits in Deutschland durchgeführten Studien zur Biokompabilität erneut durchgeführt. Dabei wurde nochmals belegt, dass die Nanopartikel nicht toxisch sind und am Ort der Applikation verbleiben.

Darüber hinaus hat die MagFroce AG in 2016 die Grundlage für den Ausbau der finanziellen Basis gelegt. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der noch niedrigen Kommerzialisierungserlöse und des daraus resultierenden Liquiditätsabflusses von hoher Wichtigkeit. Nach Aufnahme der Gespräche konnten nach dem Bilanzstichtag 31.12.2016 eine Reihe von Kapitalmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden. Hierzu gehört die Ausgabe einer 5,00 Mio. EUR-Wandelanleihe, die Aufnahme verschiedener Darlehen sowie die erfolgreiche Platzierung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 5,00 Mio. EUR. Besonders im Fokus steht aber die kürzlich gemeldete Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB), im Rahmen derer die MagForce AG Fremdkapital in Höhe von bis zu 35,0 Mio. EUR aufnehmen kann. Gemäß Unternehmensangaben ist dieses über mehrere Tranchen abzurufende Kreditvolumen ausreichend, um die Zulassungs- und Kommerzialisierungsstrategie vollständig zu finanzieren. Gleichzeitig wird damit das Finanzierungsrisiko deutlich reduziert und die operative Flexibilität signifikant erhöht.

Nach Sicherstellung der künftigen Finanzierung liegt der Fokus der Gesellschaft auf dem geplanten europäischen Roll-Out der Technologie, wobei hier in erster Linie neue Behandlungszentren in den Nachbarländern Deutschlands einbezogen werden sollen. Diesbezüglich ist es geplant, Behandlungszentren in fünf weiteren europäischen Ländern mit einem NanoActivator(R) auszustatten. Darüber hinaus soll, nach der erfolgreichen Wiederholung der toxikologischen Studien, die Zulassung zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA vorangetrieben werden. Wir rechnen hier mit der Marktzulassung im zweiten Halbjahr 2018. Weiteres Upsidepotenzial, welches wir derzeit jedoch noch nicht in unseren Prognosen einbezogen haben, ergibt sich aus der geplanten Ausweitung der Behandlung von Prostatakrebs auf Europa. Zudem steht die Erlangung der Kostenerstattung durch die Krankenversicherungen ebenfalls im Fokus der kommenden Berichtsperioden. Diesbezüglich ist es geplant, Erstattungsstudien durchzuführen.

Auf Grundlage unserer bis zum Geschäftsjahr 2024 konkret erstellten Prognosen, haben wir einen fairen Wert von 15,00 EUR (bisher: 13,90 EUR) je Aktie ermittelt. Die Kurszielanhebung ist in erster Linie auf eine die Reduktion der gewichteten Kapitalkosten zurückzuführen, als eine Folge der jüngst abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die in den kommenden Jahren abzurufenden 35 Mio. EUR führen zu einer Erhöhung des typischerweise niedrigeren verzinsten Fremdkapitalanteils innerhalb des WACC, wodurch sich die gewichteten Kapitalkosten auf 11,0 % (bisher: 11,5 %) reduzieren. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 8,00 EUR ergibt sich ein hohes Bewertungspotenzial und wir vergeben daher das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15565.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°