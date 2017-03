Original-Research: MagForce AG (von GBC AG): Kaufen

^

Mit Veröffentlichung des ersten Aktionärsbriefes 2017 hat die MagForce AG die Einleitung und Umsetzung wichtiger strategischer Maßnahmen bekannt gegeben.



Vorrangig handelt es sich dabei um den geplanten Roll-Out in Europa, was bedeutet, dass die MagForce-Technologie in zusätzliche Behandlungszentren in den Nachbarländern Deutschlands installiert werden soll. Derzeit sind insgesamt sechs Kliniken in Deutschland mit einem NanoActivator(R) ausgestattet, wobei vier dieser Kliniken die kommerzielle Behandlung von Gehirntumorpatienten abdecken. Zwar ist die Behandlung ausländischer Patienten von Deutschland aus möglich, durch den geplanten Roll-Out sollen die Patienten in ihren Heimtaländern behandelt werden, was mit einer entsprechend höheren Anzahl an Behandlungen einhergehen dürfte. Zudem ergeben sich bei der Vor-Ort-Behandlung Kostenvorteile, was nicht nur für die Patienten von Vorteil sein dürfte, die Kostenübernahme wäre in diesem Fall auch leichter zu erlangen.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein wird die für das kommende Geschäftsjahr 2018 geplante Zulassung der MagForce-Technologie zur Behandlung von Prostatakrebs sein. Auf Empfehlung der FDA wurde im vergangenen Geschäftsjahr mit der erfolgreichen Wiederholung der in Deutschland bereits durchgeführten präklinischen Studie die Grundlage für die Marktzulassung in den USA gelegt. Es wurde erneut belegt, dass die Nanopartikel nicht toxisch sind und am Ort der Applikation verbleiben.

Nach der Einreichung der Ergebnisse Ende 2016 rechnen wir mit dem Beginn der klinischen Zulassungsstudie noch innerhalb des ersten Halbjahres 2017. Die Marktzulassung sollte beim von uns angenommenen Zeitplan Mitte 2018 erfolgen, also rund 6 Monate später, als bisher angenommen. Dementsprechend haben wir unsere Umsatzprognosen diesem veränderten Zeitplan angepasst.

In unseren Prognosen haben wir für das laufende Geschäftsjahr 2017 in erster Linie eine steigende Anzahl an Behandlungen von Gehirntumor- Patienten in Deutschland angenommen. Gemäß Unternehmensangaben wurde zuletzt aufgrund der höheren Bekanntheit der NanoTherm(R)-Therapie ein deutlicher Anstieg auf etwa 600 Anfragen pro Jahr verzeichnet. Für das laufende Geschäftsjahr unterstellen wir auf dieser Basis eine steigende Anzahl bei den Behandlungen. Im kommenden Geschäftsjahr dürften die Umsatzerlöse erstmalig Kommerzialisierungserträge im Rahmen der Behandlung von Prostatapatienten in den USA enthalten. Hier gehen wir zunächst von geringen Marktanteilen aus, jedoch weist dieser Indikationsbereich deutlich höhere Fallzahlen als bei Glioblastom auf.

Ausgehend vom deutlichen erwarteten Anstieg der Umsatzerlöse rechnen wir auf EBITDA-Ebene, als Ausgangsgröße für unser DCF-Bewertungsmodell, mit einem Margenniveau in Höhe von ca. 45 %, was sich bei einem steigenden Umsatzniveau in einem entsprechenden EBITDA-Anstieg wiederfinden sollte. Im Rahmen des DCF-Modells haben wir einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 13,90 EUR (bisher: 14,30 EUR) ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.

