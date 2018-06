Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "MS Industrie":

Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG

Unternehmen: MS Industrie AG

ISIN: DE0005855183

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 5,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2019

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Umsatz- und Ergebnisprognosen übertroffen, Weiteres Wachstum erwartet,

Kursziel angehoben

Die MS Industrie AG hat mit dem in 2017 erreichten Umsatzwachstum in Höhe

von 5,5 % auf 250,62 Mio.



EUR (VJ: 237,50 Mio. EUR) sowohl die innerhalb

des letztjährigen Geschäftsberichtes kommunizierte Unternehmens-Guidance

(240 Mio. EUR) als auch unsere Prognosen (241,06 Mio. EUR) übertroffen. Die

Erholung der in 2016 noch stark eingebrochenen Nachfrage nach schweren LKWs

in der Region USA/Kanada hatte bei der in den USA ansässigen MS-Tochter

einen Umsatzanstieg in Höhe von 16,2 % auf 88,27 Mio. EUR (VJ: 75,94 Mio.

EUR) zur Folge gehabt.

Der Umsatzsteigerung in den USA steht ein leichter Umsatzrückgang der in

Europa agierenden Gesellschaften auf 153,03 Mio. EUR (VJ: 155,30 Mio. EUR)

gegenüber, was eine noch bessere Umsatzentwicklung verhindert hatte.

Insgesamt ist auch hier eine positive Tendenz erkennbar. Lagen die Umsätze

im ersten Halbjahr in Europa um -5,6 % unterhalb des Vorjahrswertes,

kletterten die Umsätze im zweiten Halbjahr um 3,1 % und verdeutlichen damit

den eingetretenen Turn-Around.

Mit einem EBITDA-Anstieg in Höhe von 17,6 % auf 22,03 Mio. EUR (VJ: 18,73

Mio. EUR) wurden die im Vorjahr publizierten Prognosen auch auf

Ergebnisebene deutlich übertroffen. Der überproportionale EBITDA-Anstieg

ist unter anderem eine Folge der Verbesserung der Rohmarge, als Resultat

einer weiteren Verschiebung hin zu margenstärkeren Umsätzen. Diesbezüglich

hat sich der Anteil der materialintensiven Produktgruppen weiter reduziert.

Erwähnenswert ist zudem der Umstand, wonach nach der Beendigung der

intensiven Investitionsphase eine Rückführung teurer

Finanzverbindlichkeiten stattgefunden hat, was sich stark positiv auf das

Finanzergebnis ausgewirkt hat. Zwischen den Geschäftsjahren 2013 und 2017

haben sich die Finanzaufwendungen von 4,57 Mio. EUR auf 2,07 Mio. EUR mehr

als halbiert. Darüber hinaus profitierte die MS-Gruppe im abgelaufenen

Geschäftsjahr über die amerikanischen Tochtergesellschaften von der

verabschiedeten Steuerreform in den USA, was u.a. zur erheblichen

Ausweitung des Nachsteuerergebnisses auf 7,02 Mio. EUR (VJ: 4,46 Mio. EUR)

geführt hat.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 stellt der MS-Vorstand ein Umsatzniveau

in Höhe von 270,0 Mio. EUR in Aussicht. Wie in den Q1-Zahlen zu sehen,

dürfte die US-amerikanische Tochter im Zuge der signifikanten Markterholung

den größten Wachstumsbeitrag beisteuern. Flankierend hierzu dürfte der

europäische Nutzfahrzeugmarkt unverändert weiter wachsen, wenngleich hier

eine deutlich geringere Dynamik vorliegt. Das Ultraschall-Segment sollte

zudem von den nach Industriestandard 4.0 eingeführten Produkten profitieren

und ein ebenfalls dynamisches Wachstum erreichen. Das EBITDA sowie das

Nachsteuerergebnis sollten gemäß Unternehmensangaben gegenüber dem Vorjahr

leicht wachsen. Darauf basierend rechnen wir mit einem Anstieg der

Umsatzerlöse auf 271,92 Mio. EUR und erwarten für die kommenden

Geschäftsjahre eine Annäherung an die Umsatzmarke von 300,0 Mio. EUR. Das

EBITDA sollte unseren Erwartungen gemäß leicht überproportional zulegen.

Im Rahmen unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert von 5,70 EUR

(bisher: 5,20 EUR) je Aktie ermittelt. Die Kurszielanhebung resultiert

dabei aus dem erstmaligen Einbezug der 2020er Schätzungen, die eine höhere

Basis für die Stetigkeitsphase unseres Bewertungsmodells darstellen.

Darüber hinaus liegt ein so genannter 'Roll-Over-Effekt' vor. Ausgehend vom

aktuellen Kursniveau vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16569.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°