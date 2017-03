Original-Research: MPH Mittelständische Pharma Holding AG (von GBC AG): Kaufen

^

Unternehmen: MPH Mittelständische Pharma Holding AG ISIN: DE000A0L1H32

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 5,00 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2017 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker

Hohes Ergebnisniveau setzt sich fort; Rating und Kursziel bestätigt

Gemäß vorläufigem Ergebnis hat die MPH Mittelständische Pharma Holding AG (MPH AG) in 2016 einen IFRS-Jahresüberschuss in Höhe von 81,45 Mio.



EUR (VJ: 84,10 Mio. EUR) erzielt. Dabei entspricht der überwiegende Teil des Jahresergebnisses der Wertentwicklung der drei wichtigsten Beteiligungsgesellschaften HAEMATO AG, CR Capital Real Estate AG und M1 Kliniken AG. Gemäß der Bilanzierung nach IFRS 10 werden die an der Frankfurter Börse notierten wichtigsten Beteiligungen als Finanzanlagevermögen bilanziert und daher die Änderung des Börsenwertes oder die Dividendenzahlungen im Finanzergebnis erfasst.

Unserer Ansicht nach dürfte der Hauptergebnistreiber die M1 Kliniken AG gewesen sein, dessen Aktienkurs sich innerhalb des vergangenen Geschäftsjahres nahezu verdoppelt hatte. Gemäß unseren letzten Erkenntnissen belief sich die Beteiligungsquote an der M1 Kliniken AG auf rund 85 %, so dass wir von einem Finanzergebnisbeitrag für die MPH AG (Kursentwicklung + Dividende) in Höhe von rund 70 Mio. EUR ausgehen. Dabei dürfte die M1 Kliniken AG, als Betreiber von medizinischen Fachzentren für ästhetische und plastische Chirurgie, aufbauend auf einer gestiegenen Anzahl an Behandlungen, in 2016 eine besonders dynamische operative Entwicklung erreicht haben. Am 31.03.2017 wird die M1 AG die vorläufigen Zahlen für 2016 veröffentlichen.

Ebenfalls einen nennenswerten Ergebnisbeitrag dürfte die auf Parallelimporte und Generika spezialisierte HAEMATO AG geleistet haben. Gemäß vorläufigen Zahlen 2016 erreichte diese Beteiligung ein Umsatzwachstum in Höhe von 20,0 % auf 275,6 Mio. EUR (VJ: 229,7 Mio. EUR) sowie nahezu eine Verdoppelung des Jahresüberschusses auf 10,7 Mio. EUR (VJ: 5,5 Mio. EUR), was in beiden Fällen neuen Rekordwerten entspricht. Ebenso positiv entwickelte sich die Marktkapitalisierung, mit einem Anstieg in Höhe von ca. 32 Mio. EUR, wobei hier die MPH AG bei einer Beteiligungsquote von ca. 50 % einen Ergebnisbeitrag in Höhe von ca. 19,0 Mio. EUR (inkl. Dividende in Höhe von 0,30 EUR je Aktie) erzielt haben dürfte.

Auch die dritte wichtige Beteiligung CR Capital Real Estate AG verzeichnete insbesondere zum Jahresende hin deutliche Kursgewinne, welche sich dann auf Gesamtjahresbasis auf 44,5 % aufsummieren. Gemäß eigenen Angaben befindet sich die CR Capital Real Estate AG auf einen planmäßigen Kurs und dürfte dabei künftig insbesondere vom Großprojekt im Leipziger Raum profitieren.

Da uns derzeit noch keine konkreten Angaben zu den jeweiligen Beteiligungsquoten sowie zum Finanzbestand der MPH AG vorliegen, behalten wir zunächst unser bisheriges Kursziel (siehe Researchstudie vom 07.12.2016) in Höhe von 5,00 EUR je Aktie bei. Wir werden eine Neubewertung mit der Vorlage des Geschäftsberichtes (28.04.2017) vornehmen. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 4,13 EUR vergeben wir damit weiterhin das Rating KAUFEN.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

