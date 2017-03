^

Original-Research: MPH Mittelstaendische Pharma Holding AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Mittelstaendische Pharma Holding AG

Unternehmen: MPH Mittelstaendische Pharma Holding AG ISIN: DE000A0NF697

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 20.03.2017 Kursziel: 5,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Mittelstaendische Pharma Holding AG (ISIN: DE000A0NF697). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 5.20 to EUR 5.50.

Abstract: MPH Mittelständische Pharma Holding reported preliminary net income of EUR81.5m for FY16 - more than doubling the EUR33.1m for the nine month period.



The company booked net income of EUR50.0m in the fourth quarter compared to EUR13.2m in Q3 and EUR11.2m in the second quarter. The strong performance was driven by the core listed holdings: HAEMATO AG, M1 Kliniken AG and CR Capital Real Estate AG. Management will propose a EUR0.12/share dividend to the AGM on 29 June. We have updated our sum of the parts model to reflect current portfolio stakes as well as the positive result of HAEMATO (FBe: fair value revised up from EUR7.00 to EUR8.40/share). We thus increase our price target for MPH to EUR5.50 (previously: EUR5.20) and maintain our Buy rating.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Mittelstaendische Pharma Holding AG (ISIN: DE000A0NF697) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,20 auf EUR 5,50.

Zusammenfassung: Die MPH Mittelständische Pharma Holding AG hat ein vorläufiges Nettoergebnis in Höhe von EUR81,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Das Unternehmen verbuchte einen Überschuss von EUR50,0 Mio. im vierten Quartal im Vergleich zu EUR13,2 Mio. in Q3 und EUR11,2 Mio. im zweiten Quartal. Die gute Performance wurde hauptsächlich von den börsennotierten Beteiligungen HAEMATO AG, M1 Kliniken AG und CR Capital Real Estate AG geprägt. Das Management wird eine Dividende in Höhe von EUR0,12 je Aktie bei der Hauptversammlung am 29. Juni vorschlagen. Wir haben unser Sum-of-the-parts-Modell überarbeitet, um die aktuellen Portfoliodaten und das positive Ergebnis von HAEMATO (FBe: fairer Wert von EUR7,00 auf EUR8,40 je Aktie erhöht) zu reflektieren. Dementsprechend steigt unser Kursziel auf EUR5,50 (zuvor: EUR5,20). Unsere Empfehlung bleibt weiterhin Kaufen.

