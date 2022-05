Original-Research: MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

^

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Zahlen spiegeln das zweite Jahr der Covid-19-Effekte auf

den NAV von MPH wider. Der Nettoverlust für 2021 verringerte sich auf EUR-9

Mio. (2020: EUR-70 Mio.) und ist auf nicht liquiditätswirksame Verluste aus

der Fair-Value Bewertung der börsennotierten Beteiligungen zurückzuführen.

Das schwache Ergebnis ist vor allem auf die durch die Pandemie verursachte

schlechte Performance der M1-Aktie im vergangenen Jahr zurückzuführen

(-19%). Der Lifestyle- und Beauty-Spezialist meldete jedoch im zweiten

Halbjahr eine gute Geschäftsdynamik mit Rekordzahlen bei den Behandlungen

selbst während des Omikron-Ausbruchs. Wir glauben, dass das Beauty-Geschäft

von M1 in Schwung kommt. CR Capital meldete einen Nettogewinn von EUR65 Mio.

(+27% J/J), während die Investmentholding ihre strategische Expansion mit

neuen Investitionen in grüne Bautechnologien fortsetzt. Unsere Empfehlung

bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR67.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health

Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 67.00 price target.

Abstract:

Prelims reflect the second year of covid-19 effects on the MPH NAV. The

2021 net loss narrowed to EUR-9m (2020: EUR-70m) and was occasioned by non-cash

fair value write-downs of the listed holdings. The weak result is chiefly

traced to the poor M1 stock performance last year (-19%) in the wake of

pandemic headwinds in H1/21. However, the Lifestyle & Beauty specialist

reported strong business momentum in H2 with record treatment numbers even

during the Omicron outbreak. We think M1's Beauty operations are hitting

their stride. CR Capital reported net income of EUR65m (+27% Y/Y) as the

investment holding continues its strategic expansion with new investments

into green construction technologies. Our rating remains Buy with an

unchanged EUR67 price target.

