Original-Research: MGX Minerals Inc. (von Rockstone Research ): Outperformer

Unternehmen: MGX Minerals Inc. ISIN: CA55303L1013

Anlass der Studie: Report #14 Empfehlung: Outperformer seit: 03.01.2017 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

MGX extrahiert Lithium aus Ölabwässer und beginnt monumentale Integration der Ölindustrie in den Lithiummarkt //

Laut neuester Pressemitteilung hat MGX Minerals Inc. (CSE: XMG; Frankfurt: 1MG; WKN: A12E3P) damit begonnen, ihre Pläne erfolgreich auszuführen und konnte erstmals offiziell Lithiumcarbonat produzieren. Die Pilotanlage soll in den nächsten Wochen fertiggestellt und optimiert werden, woraufhin der Bau einer kommerziellen Verarbeitungsanlage stattfinden soll, sofern die Ergebnisse aus der Pilotanlage dies rechtfertigen.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $28 Mio. CAD ist MGX das einzige bekannte Lithiumunternehmen, das ihre spaltende ('disruptive') Vision umsetzt, um Alberta auf die Lithiumproduktionskarte zu bringen. Die Provinz ist nicht nur reich an Öl und Gas, sondern auch an Lithium und anderen Mineralen, die im Abwasser vorkommen und ein Nebenprodukt aus der Öl- und Gasproduktion sind. MGX plant, recht schnell vom Pilotanlagenprojekt im ersten Quartal 2017 zu einem kommerziellen Projekt unter Vollauslastung im dritten Quartal aufzusteigen.

Letzten Freitag nahm Chris Berry den Lithiummarkt unter die Lupe und machte die folgende Aussage in seinem Artikel 'Lithium in 2017: Quacking Ducks, Execution, and Continuation of the Secular Bull':

'2017 wird das Jahr, wenn Ausführung ('execution') wichtiger als Exploration bei der Lithium-Wertschaffung ist. Während mittlerweile dutzende Lithium-Juniors behaupten, verheissungsvolle Entdeckungen gemacht zu haben, so ist das Finden von Lithium nicht mehr der optimale Weg zur Wohstandsschaffung. Stattdessen ist es die Produktion von batteriefähigem Material in grossen Mengen für einen gefräßigen Downstream-Appetit. Dies ist das Segment des Marktes, das am Meisten beweisen muss - diejenigen Unternehmen, mit minimierten Risiken und gut definierten Wirtschaftlichkeitskennzahlen - und entsprechend auch das langfristig grösste Aufwertungspotential bieten.'

Ein paar Tage zuvor brachte es John Hykawy, Präsident von Stormcrow Capital und Lithiumanalyst, wie folgt auf den Punkt: 'Der Trick besteht nicht darin, Lithium zu finden, sondern es kostengünstig zu produzieren.'

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14655.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.rockstone-research.com.

