Original-Research: MBH Corporation Plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MBH Corporation Plc

Unternehmen: MBH Corporation Plc

ISIN: GB00BF1GH114

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 29.10.2019

Kursziel: EUR2,15

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MBH

Corporation Plc (ISIN: GB00BF1GH114).



Analyst Christian Orquera reiterated

his BUY rating and decreased the price target from EUR 2.25 to EUR 2.15.

Abstract:

MBH Corporation has announced the successful completion of a small

acquisition within its construction vertical. The company has acquired 100%

of the UK-based refurbishment specialist Gaysha Ltd. Gaysha reported sales

of GBP 9.1m and EBITDA of GBP 0.46m in the year ending 28 February 2019.

The consideration to vendors is 1.9m shares valued at EUR1.47, equating to a

price of EUR2.8m (GBP 2.4m). The price represents a multiple of 5.6x EBITDA,

which is in our view fair. However, based on the current share price

trading below EUR0.80, the transaction is highly favourable for the MBH group

and underscores commitment of the Gaysha founders to the group. The

acquisition fits well with the group's portfolio. In addition, MBH reported

H1/19 financial results which were slightly below our expectations.

Revenues for H1/19 came in at GBP 22.0m (FBe: GBP 23.5m). EBIT amounted to

GBP 1.4m (FBe: GBP 1.5m). While the holding companies have typically

generated up to 70% of their income in the second half of the year, we

prefer to take a more cautious stance on H2/19 in light of slowdown of the

worldwide economy. We have slightly lowered our group sales and EBIT

forecasts for 2019 and the following years in accordance with the

performance seen in H1/19. We have also incorporated the acquired company

Gaysha into our financial forecasts. Following these changes, our

sum-of-the-parts valuation model gives a new price target of EUR2.15 (old:

EUR2.25). At current levels, the stock is significantly undervalued. We

reiterate our Buy rating.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MBH Corporation Plc

(ISIN: GB00BF1GH114) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt

seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,25 auf EUR 2,15.

Zusammenfassung:

Die MBH Corporation hat den erfolgreichen Abschluss einer kleinen

Akquisition innerhalb ihres Bausegmentes bekannt gegeben. Das Unternehmen

hat 100% des in Großbritannien ansässigen Sanierungsspezialisten Gaysha

Ltd. übernommen. Gaysha erzielte im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2019

einen Umsatz von GBP 9,1 Mio. und ein EBITDA von GBP 0,46 Mio. MBH bot 1,9

Mio Aktien zu EUR1,47 an. Dies entspricht einem Preis von EUR2,8 Mio. (GBP 2,4

Mio.). Der Preis stellt ein Multiple des 5,6-fachen EBITDA dar, was unserer

Ansicht nach fair ist. Angesichts des aktuellen Aktienkurses unter EUR0,80

ist die Transaktion für die MBH-Gruppe jedoch sehr günstig und

unterstreicht das Engagement der Gaysha-Gründer für die Gruppe. Die

Akquisition passt gut zum Portfolio des Konzerns. Darüber hinaus meldete

MBH die Finanzergebnisse für H1/19, die leicht unter unseren Erwartungen

lagen. Die Umsatzerlöse des ersten Halbjahres 2019 beliefen sich auf GBP

22,0 Mio. (FBe: GBP 23,5 Mio.). Das EBIT beträgt GBP 1,4 Mio. (FBe: GBP 1,5

Mio.). Während die Holdinggesellschaften in der Regel in der zweiten

Jahreshälfte bis zu 70% ihrer Einkünfte erwirtschaften, ziehen wir es vor,

angesichts der Verlangsamung der Weltwirtschaft mit unseren Prognosen für

das laufende Geschäftsjahr vorsichtiger vorzugehen. Wir haben unsere

Konzernumsatz- und EBIT-Prognosen für 2019 und die Folgejahre entsprechend

der Entwicklung in H1/19 leicht gesenkt. Wir haben die erworbene Firma

Gaysha in unsere Finanzprognosen auch einbezogen. Nach diesen Änderungen

ergibt unser SOTP-Bewertungsmodell (Sum-of-the-parts-Bewertung) ein neues

Kursziel von EUR2,15 (alt: EUR2,25). Auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie

deutlich unterbewertet. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

