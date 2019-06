^

Original-Research: MBH Corporation Plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MBH Corporation Plc

Unternehmen: MBH Corporation Plc

ISIN: GB00BF1GH114

Anlass der Studie: Aunahme der Coverage

Empfehlung: BUY

seit: 27.06.2019

Kursziel: 2,25

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research hat die Coverage von MBH Corporation Plc

(ISIN: GB00BF1GH114) aufgenommen.



Analyst Christian Orquera stuft die Aktie

mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR2,25.

Zusammenfassung:

MBH Corporation plc (MBH) ist eine börsennotierte Holding mit Sitz in

London, England, die in kleine und mittlere Privatunternehmen (KMU) mit

solider Unternehmensführung und etablierten Geschäftsmodellen investiert.

MBH beabsichtigt, gemäß dem Agglomerations-Modell, einer proprietären

Methode zur Akquisition und zum Wachstum von Unternehmen in verschiedenen

Sektoren, eine erhebliche Größe zu erlangen. Basierend auf dem

Agglomeration-Modell erwirbt MBH Portfolio-Unternehmen mit eigenen Anteilen

und bietet Privatunternehmen die Möglichkeit, von den Vorteilen der

Zugehörigkeit zu einer großen börsennotierten Gruppe wie MBH zu

profitieren. Der Hauptfokus von MBH liegt auf dem Erwerb von

100%-Beteiligungen an profitablen, gut geführten Unternehmen in vier

Kerngeschäftsbereichen: Bildung, Baudienstleistungen, Ingenieurwesen und

Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT). Wenn sich jedoch

attraktive Gelegenheiten ergeben, ist das Unternehmen auch offen, in andere

Sektoren zu expandieren. Seit Ende 2018 hat MBH die ersten sechs

Unternehmen in Großbritannien, Neuseeland und Singapur / Papua-Neuguinea in

den Bereichen Bildung, Bau und Ingenieurwesen erfolgreich vollständig

übernommen. Alle sechs Unternehmen sind profitabel. MBH beabsichtigt, im

Jahr 2019 eine Vielzahl von Akquisitionen durchzuführen, die der Gruppe

eine kritische Masse verleihen und das Wachstum der akquirierten

Unternehmen unterstützen. Wir sind der Meinung, dass MBH eine attraktive

Value Proposition für Investoren darstellt. Wir initiieren die Coverage von

MBH mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von EUR2,25.

First Berlin Equity Research has initiated coverage on MBH Corporation Plc

(ISIN: GB00BF1GH114). Analyst Christian Orquera placed a BUY rating on the

stock, with a price target of EUR2.25.

Abstract:

MBH Corporation plc (MBH) is a publicly listed holding company

headquartered in London, England, which invests in small and medium- sized

private companies (SMEs) with sound management and established business

models. MBH envisages gaining substantial size in accordance with the

Agglomeration Model, a proprietary methodology for acquiring and growing

businesses in diverse sectors. Based on the Agglomeration Model, MBH

acquires portfolio companies using its own shares, offering private

companies the opportunity to benefit from the advantages of being part of a

large listed group such as MBH. The primary focus of MBH is the acquisition

of 100% holdings in profitable well managed companies within four core

business sectors: education, construction services, engineering and

telecommunications, media & technology (TMT). However, if attractive

opportunities emerge, the company will also be keen to expand to other

sectors. Since late 2018, MBH has successfully fully acquired its first six

companies based in the UK, New Zealand and Singapore/Papua New Guinea

within the education, construction and engineering sectors. All six

companies are profitable. MBH intends to conduct a large number of

accretive acquisitions during 2019, which should give the group critical

mass and support the growth of the acquired companies. We believe MBH

represents an attractive value proposition for investors. We initiate

coverage of MBH with a Buy rating and a EUR2.25 price target.

