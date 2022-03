Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 31.03.2022

Kursziel: EUR14

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,00.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Ergebnisse wiesen dank der guten Beiträge von M1 Beauty und

Haemato AG ein starkes EBIT und Vorsteuerergebnis auf. Angeführt von einem

Wachstum des Beauty-Segments von 43% auf Jahresbasis (EUR53 Mio.) verdoppelte

sich der Konzernumsatz nahezu auf EUR315 Mio. und entsprach unserer Prognose,

während die Erträge unsere Ziele übertrafen. Die Expansion der Kliniken

verläuft weiterhin planmäßig, und die Behandlungszahlen für das erste

Quartal sind ermutigend, während die boomende Industrie für injizierbare

Kosmetik unseren Optimismus für eine anhaltend starke Geschäftsdynamik des

Unternehmens untermauert. Unserer Ansicht nach bietet der Aktienkurs auf

dem aktuellen Niveau ein ausgezeichnetes Aufwärtspotenzial, und wir

behalten unsere Kaufempfehlung für M1 mit einem Kursziel von EUR14 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken

AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 14.00 price target.

Abstract:

Preliminary results featured strong EBIT and pre-tax income, thanks to good

contributions from M1 Beauty and Haemato AG. Led by 43% annualised topline

growth at the Beauty segment (EUR53m), group revenues nearly doubled to EUR315m

and matched FBe, while earnings overshot our targets. Clinic expansions

remain on track, and Q1 treatment numbers are encouraging, while a booming

injectable-cosmetics industry underpins our optimism for continued strong

business momentum at the company. In our view, the share price offers

excellent upside at current levels, and we remain Buy-rated on M1 with a

EUR14 target price.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23715.pdf

