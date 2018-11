Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 14.11.2018

Kursziel: 19,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken

AG (ISIN: DE000A0STSQ8).



Analyst Christian Orquera reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 16.50 to EUR 19.20.

Abstract:

M1 Kliniken AG (M1) recently conducted a capital increase raising gross

proceeds of EUR15.3m through the placement of 1.0m shares at EUR15.30 each. The

company intends to use the proceeds to accelerate business expansion of its

clinic network, particularly in the recently launched dental beauty care

business. Furthermore, the H1/18 results previously published were good and

built on the strong performance seen in 2017. Considering M1's positive

outlook of a further increase in sales and profit for 2018E, we believe the

risk profile of the company has improved, leading us to lower our WACC by

50 basis points from 10.5% to 10.0%. We have also fine tuned our forecasts

in light of the H1/18 results and the potentially faster business expansion

from FY/21E following the capital increase. Our DCF-valuation model now

suggests a higher fair value for the M1 share. We have raised our price

target to EUR19.20 (previously: EUR16.50). We reiterate our Buy rating.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 16,50 auf EUR 19,20.

Zusammenfassung:

Die M1 Kliniken AG (M1) hat kürzlich eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die

zu einem Bruttoerlös von EUR15,3 Mio. durch die Platzierung von 1,0 Mio.

Aktien zu einem Wert von je EUR15,30 führte. Das Unternehmen beabsichtigt,

den Erlös zur Beschleunigung des Geschäftsausbaus seines klinischen

Netzwerks zu nutzen, insbesondere in der kürzlich eingeführten

zahnmedizinischen Schönheitspflege. Darüber hinaus waren die zuvor

veröffentlichten Ergebnisse für H1/18 gut und bauten auf der starken

Leistung von 2017 auf. Angesichts der positiven Aussichten von M1, dass

Umsatz und Gewinn für 2018E weiter steigen werden, sind wir der Meinung,

dass sich das Risikoprofil des Unternehmens verbessert hat. Dies hat uns

veranlasst, unseren WACC um 50 Basispunkte von 10,5% auf 10,0% zu senken.

Nach der Kapitalerhöhung haben wir auch unsere Prognosen vor dem

Hintergrund der H1/18-Ergebnisse und der potenziell schnelleren

Geschäftsausweitung ab dem GJ/21E angepasst. Unser DCF-Bewertungsmodell

legt nun eine höhere Bewertung der M1-Aktie nahe. Wir haben unser Kursziel

auf EUR19,20 (bisher: EUR16,50) angehoben. Wir bekräftigen unsere

Kauf-Empfehlung.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/17183.pdf

