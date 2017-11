Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 01.11.2017 Kursziel: 16,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8).



Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 10.80 to EUR 16.50.

Abstract: M1 Kliniken AG (M1) has raised new capital of EUR16.5m through the placement of EUR1.5m shares at EUR11.0 each. The placement process was accelerated due to oversubscription. The company intends to use the proceeds to finance faster expansion of its clinic network. H1 2017 results published two months ago were strong and came in ahead of our expectations. Due to the expansion of the clinic network across Germany, H1 sales, operating profit (EBIT) and net income showed significant increases y/y. Sales grew 20% to EUR22.3m (FBe: 22.0m) and the operating margin widened to 18.7% (FBe: 15.0%). We believe management intends to capitalize on this strong momentum. We anticipate that M1 will grow faster than we had previously projected and are upgrading our sales and EBIT estimates for the period 2017 and beyond. In addition, we believe the operational risk has declined over the last half year. We have consequently lowered our WACC estimate by 1.5 percentage points to 10.5% (previously: 12.0%). Our updated DCF-model now yields a price target of EUR16.50 (previously: EUR10.80). Our rating remains Buy.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 10,80 auf EUR 16,50.

Zusammenfassung: Die M1 Kliniken AG (M1) hat durch die Platzierung von EUR1,5 Mio. Aktien zu je EUR11,0 eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR16,5 Mio. durchgeführt. Der Platzierungsprozess wurde aufgrund einer Überzeichnung beschleunigt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für den schnelleren Ausbau seines Kliniknetzwerks zu verwenden. Die vor zwei Monaten veröffentlichten H1 2017-Ergebnisse waren stark und übertrafen unsere Erwartungen. Aufgrund des bundesweiten Ausbau des Kliniknetzwerks zeigten Umsatz, Betriebsergebnis (EBIT) und Jahresüberschuss deutliche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz stieg um 20% auf EUR22,3 Mio. (FBe: 22,0 Mio.) und die operative Marge verbesserte sich auf 18,7% (FBe: 15,0%). Wir sind der Meinung, dass das Management diese starke Dynamik nutzen will. Wir gehen davon aus, dass M1 schneller als bisher prognostiziert wachsen wird, und erhöhen unsere Umsatz- und EBIT-Schätzungen für den Zeitraum 2017 und die Folgejahre. Außerdem sind wir der Ansicht, dass das operative Risiko im letzten Halbjahr zurückgegangen ist. Folglich haben wir unsere WACC um 1,5 Prozentpunkte auf 10,5% (bisher: 12,0%) gesenkt. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt nun ein Kursziel von 16,50 EUR (zuvor: 10,80 EUR). Unsere Anlageempfehlung ist weiterhin Buy.

