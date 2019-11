Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 05.11.2019

Kursziel: 19,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken

AG (ISIN: DE000A0STSQ8).



Analyst Christian Orquera reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 19.80 price target.

Abstract:

M1 Kliniken AG (M1) published H1/19 results. Sales increased by 14% y/y to

EUR32.9m, which was lower than our projected EUR38.5m (H1/18: EUR28.9m). The main

growth driver was the core beauty segment, which rose by 40% to EUR20.3m.

However, sales within the trading segment declined by 14% to EUR12.6m. Given

that the beauty segment is much more profitable (gross margin>70%) than

the trading business (gross margin<5%), margins widened and

profitability was higher than expected. Driven by a higher than anticipated

other operating income of EUR1.5m (FBe: EUR120k), operating profit (EBIT)

showed a significant increase y/y of 34% to EUR4.6m (FBe: EUR4.1m). Net income

rose by 19% to EUR4.0m (FBe: EUR3.4m). In addition, backed by the strong

network expansion in Germany (e.g. two centres for dental treatment in

Frankfurt and Hamburg, a beauty centre in Dortmund) and internationally

(e.g. beauty centre in Melbourne, Australia), management confirmed the

positive outlook for the full year. We believe the company is on track to

meet our FY/19 financial forecasts. We reiterate our Buy rating and EUR19.80

price target.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,80.

Zusammenfassung:

Die M1 Kliniken AG (M1) hat die Ergebnisse von H1/19 veröffentlicht. Der

Umsatz stieg im Jahresvergleich um 14% auf EUR32,9 Mio. und lag damit unter

unserer Prognose von EUR38,5 Mio. (H1/18: EUR28,9 Mio.). Hauptwachstumstreiber

war das Kernsegment Beauty, das um 40% auf EUR20,3 Mio. zulegte. Der Umsatz

im Handelssegment ging jedoch um 14% auf EUR12,6 Mio. zurück. Da das

Beauty-Segment deutlich profitabler ist (Bruttomarge >70%) als das

Handelsgeschäft (Bruttomarge <5%), haben sich die Margen ausgeweitet und

die Profitabilität war höher als erwartet. Das operative Ergebnis (EBIT)

verzeichnete aufgrund eines unerwartet hohen sonstigen betrieblichen

Ergebnisses von EUR1,5 Mio. (FB: EUR120 Tsd.) einen deutlichen Anstieg um 34%

auf EUR4,6 Mio. (FBe: EUR4,1 Mio.). Der Jahresüberschuss stieg um 19% auf EUR4,0

Mio. (FBe: EUR3,4 Mio.). Unterstützt durch den starken Netzwerkausbau in

Deutschland (z. B. zwei Zentren für Zahnbehandlung in Frankfurt und

Hamburg, ein Beauty-Center in Dortmund) und international (z. B. ein

Beauty-Center in Melbourne, Australien) bestätigte das Management den

positiven Ausblick für das Gesamtjahr. Wir sind der Meinung, dass das

Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um unsere Finanzprognosen für das

Geschäftsjahr 2019 zu erfüllen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und

unser Kursziel von EUR19,80.

