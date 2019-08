Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 06.08.2019

Kursziel: 19,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken

AG (ISIN: DE000A0STSQ8).



Analyst Christian Orquera reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 19.20 to EUR 19.80.

Abstract:

M1 Kliniken AG reported financial results for FY/18. Group revenues were

better than expected at EUR65.2m (FBe: EUR59.1), growing by an impressive 38%

(FBe: +25%). EBT came in at EUR8.1m (FBe: EUR8.6m) and was slightly lower than

anticipated. We believe that due to the ongoing aggressive business

expansion, the company incurred marginally higher costs. Usually, start-up

measures at new locations translate into sales with some delay. M1 trained

more than 60 new doctors at the M1 Academy last year. The company reported

net profit of EUR6.6m which was better than expected (FB: EUR6.2m) due chiefly

to a low corporate tax rate of 18.3% (vs. FB: 28%). Management gave a

positive outlook for 2019 and expects sales and EBT to continue growing at

a double digit rate. Beside the ongoing German and international clinic

expansion, the company recently broadened its 'M1 Select' product range

with new skin care cosmetics. We continue to expect strong growth in 2019

and beyond. In light of 2018 results, we have fine- tuned our 2019-2021

forecasts. These measures, accompanied by the effect of rolling over our

DCF-model, led to a slightly higher price target of EUR19.80 (old: EUR19.20).

We reiterate our Buy rating.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 19,20 auf EUR 19,80.

Zusammenfassung:

Die M1 Kliniken AG berichtete über die Finanzergebnisse für das GJ/18. Der

Konzernumsatz lag mit EUR65,2 Mio. (FBe: EUR59,1 Mio.) über den Erwartungen und

wuchs um beeindruckende 38% (FBe: +25%). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag

mit EUR8,1 Mio. (FBe: EUR8,6 Mio.) leicht unter den Erwartungen. Wir gehen

davon aus, dass das Unternehmen aufgrund der aggressiven

Geschäftsausweitung geringfügig höhere Kosten hatte. In der Regel führen

Anlaufmaßnahmen an neuen Standorten mit zeitlicher Verzögerung zu Umsatz.

M1 bildete im vergangenen Jahr mehr als 60 neue Ärzte an der M1-Akademie

aus. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von EUR6,6 Mio., der besser

als erwartet ausfiel (FB: EUR6,2 Mio.), hauptsächlich aufgrund eines

niedrigen Körperschaftsteuersatzes von 18,3% (gegenüber FB: 28%). Das

Management gab einen positiven Ausblick für 2019 und erwartet ein

zweistelliges Umsatzwachstum sowie eine Fortsetzung des EBT-Anstiegs. Neben

der kontinuierlichen Expansion der deutschen und internationalen Kliniken

hat das Unternehmen kürzlich die Produktpalette 'M1 Select' um neue

Hautpflegemittel erweitert. Für 2019 und darüber hinaus erwarten wir

weiterhin ein starkes Wachstum. Angesichts der Ergebnisse von 2018 haben

wir unsere Prognosen für 2019 - 2021 angepaßt. Diese Maßnahmen, begleitet

von der Aktualisierung unseres DCF-Modells, führten zu einem leicht höheren

Kursziel von EUR19,80 (vorher: EUR19,20). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/18609.pdf

