Original-Research: Ludwig Beck AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Ludwig Beck AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Ludwig Beck AG

Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.03.2017 Kursziel: 35,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser

Geschäftsjahr 2016: Im schwierigen Marktumfeld gut behauptet

Ludwig Beck hat am Dienstag den Geschäftsbericht für 2016 veröffentlicht, nachdem das Unternehmen zuvor bereits den Umsatz und eine EBIT-Indikation berichtet hatte.





[Tabelle]

Der Konzernumsatz (brutto) stieg um 12% auf 177 Mio. Euro, wovon auf das Segment Wormland 76 Mio. Euro (+39%) entfielen. Das Segment Ludwig Beck verzeichnete hingegen einen Umsatzrückgang i.H.v. 2,8% auf 101 Mio. Euro und schnitt damit zum ersten Mal schlechter als der allgemeine Branchentrend (nach TW: -2%) ab.

Das EBIT lag mit 6,3 Mio. Euro zwar deutlich unter dem durch positive Einmaleffekte (Badwill aus Wormland-Akquisition: 9,8 Mio. Euro) begünstigten Vorjahreswert, übertraf aber die im Oktober angepasste Zielbandbreite (4 bis 5 Mio. Euro). Maßgeblich für diese Entwicklung war das über den Erwartungen liegende Q4, in dem das Segment Ludwig Beck eine 6%ige EBIT-Steigerung erzielte. Darüber hinaus erwirtschaftete Wormland nach defizitären 9M (-5,2 Mio.) im Abschlussquartal ein positives EBIT i.H.v. rund 3 Mio. Euro.

Dividende bleibt auf hohem Niveau: Ludwig Becks Vorstand plant, der Hauptversammlung eine Dividende i.H.v. 0,65 Euro (MONe: 0,40 Euro, 2015: 0,75 Euro, Dividendenrendite: 2,6%) vorzuschlagen, die damit überraschend mit 83% deutlich über der üblichen Ausschüttungsquote von 50% liegt.

Ziele für 2017 erscheinen konservativ: Das Unternehmen erwartet in 2017 einen Bruttoumsatz zwischen 170 und 180 Mio. Euro sowie ein EBIT in der Bandbreite von 4 bis 6 Mio. Euro. Damit liegt insbesondere das EBIT-Ziel deutlich unter unserer ursprünglichen Prognose (MONe: 7,6 Mio. Euro). Wir gehen allerdings davon aus, dass Ludwig Beck vor dem Hintergrund des volatilen Gesamtmarktes sowie spezifischer Risiken (Tourismusentwicklung nach Amoklauf in München in 2016, Großbaustelle am Marienplatz 2017) bewusst konservativ geblieben ist. Wir haben unsere Modellannahmen für 2017 und 2018 nach unten revidiert, bleiben aber über der Unternehmensguidance.

Fazit: Mit einem guten vierten Quartal konnte Ludwig Beck sein im Oktober angepasstes EBIT-Ziel übertreffen. Aufgrund der nach wie vor geringen Visibilität im stationären Modehandel und der unternehmensspezifischen Herausforderungen erscheint die vorsichtige Guidance für 2017 nachvollziehbar, birgt u.E. aber positives Überraschungspotenzial. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung trotz gesenkter Annahmen mit unverändertem Kursziel von 35,00 Euro.

