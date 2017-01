Original-Research: Ludwig Beck AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Ludwig Beck AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Ludwig Beck AG

Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.01.2017 Kursziel: 35,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Timo Buss

Versöhnlicher Jahresausgang nach solidem Q4

Ludwig Beck hat heute vorläufige Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben.



Die Ergebnisentwicklung veröffentlicht das Unternehmen Ende März zusammen mit dem Geschäftsbericht.

Umsatz: Der Konzernumsatz (brutto) stieg um 12% auf 177,1 Mio. Euro. Das Segment Wormland trug mit seinen insgesamt 15 HAKA-Filialen 76 Mio. Euro dazu bei (+39%). In 2015 wurde Wormland lediglich zeitanteilig konsolidiert, was den deutlichen Zuwachs in 2016 erklärt. Das Segment Ludwig Beck mit den Aktivitäten im Stammhaus am Marienplatz, dem Online Shop sowie einer einzelnen Beauty-Dependance in den Fünf Höfen konnte zuletzt nicht mehr an frühere Flächenproduktivitätssteigerungen anknüpfen. Der Bruttoumsatz fiel von 104,0 Mio. Euro auf 101,1 Mio. Euro (-3%). Damit erzielte das Traditionssegment erstmals in dieser Dekade keine Outperformance gegenüber dem Branchentrend (stationärer Modehandel: -2% lt. TextilWirtschaft, siehe nachfolgende Abbildung).

[Abbildung]

Guidance: Nach dem schwachen Q3 hatte Ludwig Beck die Umsatzerwartung im Oktober von ursprünglich 180 bis 190 Mio. Euro (brutto) auf 174 Mio. Euro reduziert. Diesen Wert konnte das Unternehmen nun durch ein solides Umsatzplus in Q4 (+2%) recht deutlich übertreffen. Wir gehen auf Basis dieser Entwicklung davon aus, dass damit ebenfalls die EBIT-Guidance von 4 bis 5 Mio. Euro zu konservativ ist.

Fazit: In 2016 setzten sich die Marktanteilsgewinne des E-Commerce gegenüber dem stationären Handel fort. Betrachtet man die Daten des teilnehmerstärksten Panels im stationären Modehandel, ist die Flächenproduktivität in den letzten fünf Jahren beständig gefallen. Ludwig Becks Store-Portfolio enthält diverse hochfrequentierte 1A-Lagen, die zuletzt jedoch ebenfalls nicht vor Besucherrückgängen gefeit waren. Im Ausblick bleibt jedoch positiv, dass die Bereinigung der Altwarenbestände bei Wormland per Ende H1/16 abgeschlossen ist und sich die Rohertragsmarge in 2017 weiter erhöhen dürfte. Unsere Prognosen haben wir nach dem besser als erwarteten Q4 nach oben angepasst und das Kursziel auf 35,00 Euro erhöht. Die Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'.

