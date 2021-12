Original-Research: Li-Metal Corp. (von Sphene Capital GmbH): Buy

^

Original-Research: Li-Metal Corp. - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Li-Metal Corp.

Unternehmen: Li-Metal Corp.

ISIN: CA50203F2052

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 01.12.2021

Kursziel: CAD 26,10 / EUR 18,20 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Erweiterung der Anodenproduktionskapazitäten

Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Li-Metal Corp. und unser

auf Sicht von 36 Monaten erwartetes Kursziel von CAD 26,10/EUR 18,20 je

Aktie (Ideal-Case-Szenario). Letzteres basiert auf der Verwendung von EV/

Umsatz- und EV/EBITDA-Peergroup-Multiples aus börsennotierten Li-Ionen-

Batterie- (75% Gewichtung) und Brennstoffzellenherstellern (25%

Gewichtung). Wir weisen explizit auf die hohe Bandbreite der

Bewertungsergebnisse hin, sollte das Unternehmen die von uns

prognostizierten Finanzzahlen verfehlen oder erst zu einem späteren

Zeitpunkt erreichen. Auch die aktuell hohen Bewertungskennziffern der

verwendeten Peergroup-Unternehmen sollten berücksichtigt werden.

Anfang der Woche hat Li-Metal bekannt gegeben, dass die

Produktionskapazitäten in der neu errichteten Anoden-Demonstrationsanlage

in Markham in der kanadischen Provinz Ontario früher und in einem größer

als von uns erwarteten Maßstab erweitert werden sollen. Angabe gemäß werden

die Anodenproduktionskapazitäten der Anlage bereits im Januar 2022e um den

Faktor zehn erhöht und zeitnah Anoden der ersten Generation an

nordamerikanische Batterieentwicklungsunternehmen ausgeliefert werden.

Darüber hinaus ist die Anlage nach Aussagen dazu geeignet, weiter

fortgeschrittene Anodenmaterialien zu testen.

Die Demonstrationsanlage umfasst Abscheidegeräte, die Anodenmaterialien für

die Bewertung und Erprobung herstellen können. Sie ist Voraussetzung für

die Umsetzung der Kommerzialisierungsstrategie und die Inbetriebnahme einer

Roll-to-Roll-Anodenanlage in Rochester (New York), die das Unternehmen für

das Jahr 2025e prognostiziert.

Parallel rechnet das Unternehmen mit einer beschleunigten Einführung von

Festkörperbatterien durch globale OEMs. Nach Umsetzung des

Kommerzialisierungsplans ist es laut Aussagen des Unternehmens geplant, bis

zum Jahr 2028e die Fertigungskapazität auf mehr als 50 GWh auszubauen.

Anhand des heutigen Technologiestands entspricht dies der Herstellung von

Batterien für mehr als 500.000 Pkw.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23156.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

