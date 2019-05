^

Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp

Unternehmen: Klondike Gold Corp

ISIN: CA4989033010

Anlass der Studie:

Empfehlung: BUY

seit: 22.05.2019

Kursziel: 0,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp.





(ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,70.

Zusammenfassung:

Zu den Höhepunkten im ersten Halbjahr gehörten die Berichterstattung über

die Explorationsprogramme von 2018 und eine erfolgreiche

Finanzierungsrunde, um die nächste Explorationsphase voranzutreiben. Die

durchgeführten Vermessungs- und Kartierungsergebnisse, die magnetische und

radiometrische Flugvermessungen umfassten, bestätigen unsere Ansicht, dass

das Klondike-Modell direkte Ähnlichkeiten mit den nahegelegenen Golden

Saddle- und Coffee-Projekten hat. Die Erlöse in Höhe von C$2,1 Mio. stärken

die Finanzmittel von Klondike und werden bei der Umsetzung der

Explorationspläne von C$2,0 Mio. (6.000 Meter; ~ 60 Bohrlöcher) in dieser

Saison hilfreich sein. Diese umfassen aussichtsreiche Gebiete mit

hochgradiger Goldmineralisierung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und

das Kursziel von C$0,70.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike

Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his CAD 0.70 price target.

Abstract:

Highlights in H1 included the reporting of the 2018 exploration programmes

and a successful financing round to spur the next phase of exploration

activity. Comprehensive surveying and mapping results, which comprise

airborne magnetic surveying, confirm our view of a model with direct

similarities to the nearby Golden Saddle and Coffee projects. New funds of

C$2.1m replenish the financial coffers and will help in the realisation of

this season's C$2.0m exploration plans (6k metres; ~60 drill holes), which

include targeting of prospective areas of high grade gold mineralisation.

We maintain our Buy rating and C$0.70 price target.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/18131.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°