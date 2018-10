^

Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp

Unternehmen: Klondike Gold Corp

ISIN: CA4989033010

Anlass der Studie: Initiation

Empfehlung: Buy

seit: 02.10.2018

Kursziel: 0.70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin, Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat am 02.10.2018 die Coverage von Klondike

Gold Corp.



(ISIN: CA4989033010/ Bloomberg: KG CN) aufgenommen. Analyst

Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel

von CAD 0,70.

Zusammenfassung:

Seit dem ersten Goldrausch in der Region im Jahr 1896 wurden über 20 Moz

Gold aus dem Klondike-Schotter (Placer Mining) gewonnen. Die Exploration

von Hartgesteinsvorkommen war bis 2007 sehr begrenzt. Seither wurden in der

Region mehr als sieben Moz entdeckt. Klondike Golds (KG) Exploration ihres

Hard Rock Klondike Distrikt-Projekts unterstützt ein Modell, das direkte

Ähnlichkeiten mit den nahegelegenen Golden Saddle und Coffee Projekten hat.

Kaminaks Coffee-Projekt wurde 2016 von der Goldcorp Inc. für C$520 Mio.

erworben. Dies bestätigte das Interesse an dem Goldpotenzial der Region,

das durch den Erwerb der Golden Saddle-Lagerstätte von Kinross für C$139

Mio. im Jahr 2010 und durch die Joint Ventures von Newmont, Barrick und

Agnico Eagle mit Junior-Explorern in der Nähe entstanden ist. Die

Ergebnisse der Explorationsarbeiten, die das derzeitige KG-Management seit

2015 durchgeführt hat, sind vielversprechend. Bis zu C$2,5 Mio. sind für

die Exploration im nächsten Jahr vorgesehen. Die Grundstücksinfrastruktur

ist exzellent, da sich die Goldmineralisierung an oder nahe der Oberfläche

befindet. Sie ist daher wahrscheinlich für eine kostengünstige

Schwerkrafttrennung gut geeignet. Wir nehmen die Coverage von KG mit einer

Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von C$ 0,70 auf.

First Berlin Equity Research on 02/10/2018 initiated coverage on Klondike

Gold Corp. (ISIN: CA4989033010/ Bloomberg: KG CN). Analyst Ellis Acklin

placed a BUY rating on the stock, with a CAD 0.70 price target.

Abstract:

Over 20 Moz of gold have been recovered from Klondike gravels (placer

mining) since the region's first gold rush in 1896. Exploration for hard

rock deposits was very limited until 2007. Since then over seven Moz have

been discovered in the region sparking C$1bn of investment. Klondike Gold's

(KG) exploration of its hard rock Klondike District Project supports a

model with direct similarities to the nearby the Golden Saddle and Coffee

projects. Kaminak's Coffee project was acquired by Goldcorp Inc. in 2016

for C$520m confirming interest in the region's gold-bearing potential

generated by Kinross' purchase of Underworld's Golden Saddle deposit for

CAD139m in 2010 and joint ventures by Newmont, Barrick, and Agnico Eagle

with nearby junior explorers. Results of exploration work carried out by

KG's current management since 2015 show promise. Up to C$2.5m is budgeted

for exploration next year. Property infrastructure is excellent, while gold

mineralisation is at or near surface and likely to be amenable to low cost

gravity separation. We initiate coverage with a Buy rating and C$0.70 price

target.

