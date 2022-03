^

Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp

Unternehmen: Klondike Gold Corp

ISIN: CA4989033010

Anlass der Studie: A119BJ

Empfehlung: Buy

seit: 25.03.2022

Kursziel: C$0.85

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp.

(ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,85.

Zusammenfassung:

Klondike Gold hat Ergebnisse der Phase-4-Diamantbohrungen im Jahr 2021

bekanntgegeben, bei denen auf einer Strecke von 4 km graphitische

Verwerfungen entlang des Gebiets Eldorado des Klondike Distrikt-

Konzessionsgebietes erprobt wurden. Zu den wichtigsten Abschnitten gehören:

(1) EC21-439 bei Gay Gulch mit 30,97 g/t Au auf 0,5 Metern; und (2)

EC21-436 mit 1.464 g/t Ag auf 3,5 Metern. Das Unternehmen ist der Ansicht,

dass dieses Silbervorkommen mit mehreren Unzen (EC21-436) das erste seiner

Art im Klondike-Distrikt ist und in Zusammenhang mit der großen

Eldorado-Creek-Schubverwerfung steht, die an das Goldvorkommen Gay Gulch

angrenzt. Da die Phase 4 der Spätsaison hauptsächlich aus Geologie- und

Geometriebohrungen bestand, übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen. Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von C$0,85.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike

Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his CAD 0.85 price target.

Abstract:

Klondike Gold has published phase 4 assays from 2021 diamond drilling,

which tested across a 4km lateral distance targeting graphitic thrust

faults along the Eldorado area of its Klondike District Property. Highlight

intercepts included: (1) EC21-439 at Gay Gulch showing 30.97 g/t Au over

0.5 meters; and (2) EC21-436 assaying 1,464 g/t Ag over 3.5 meters. The

company believes this multi-ounce silver showing (EC21-436) is the first of

its kind in the Klondike District and is associated with the major Eldorado

Creek thrust fault adjacent to the Gay Gulch gold showing. Since late

season phase 4 chiefly comprised of geology and geometry drilling, the

results topped expectations. We reiterate our Buy rating and C$0.85 target

price.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23673.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°