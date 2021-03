Original-Research: Klondike Gold Corp. (von First Berlin Equity Research GmbH...

^

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp.

Unternehmen: Klondike Gold Corp.

ISIN: CA4989033010

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 24.03.2021

Kursziel: 0,85

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst:

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp.

(ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,85.

Zusammenfassung:

Klondike hat Phase-4-Analyseergebnisse aus der Bohrsaison 2020

veröffentlicht. Die Ergebnisse stimmten mit den Zielen überein und zeigten

weiterhin gutes oberflächennahes Gold, sowohl innerhalb wie auch außerhalb

des derzeitigen Goldmineralisierungsmodells der Lone Star Zone (LS). Der

Fokus hat sich nun deutlich auf die für 2022 geplante erste

Ressourcenschätzung verlagert. Die ermutigenden Ergebnisse der

letztjährigen Kampagne (52 Löcher; 4 km) und der solide Zugang zu

Finanzmitteln (2020: >C$5 Mio.) untermauern unser Vertrauen in das

Management, um diesen Meilenstein zu erreichen. Unsere Empfehlung bleibt

Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von C$0,85.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike

Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his CAD 0.85 price target.

Abstract:

Klondike has published phase four assays from the 2020 drilling season.

Results were in line with objectives and continued to show good

near-surface gold within and outside the defined Lone Star Zone (LS) gold

mineralisation model envelope. The focus has now clearly shifted towards

the maiden resource estimate scheduled for 2022. The encouraging results

from last year's campaign (52 holes; 4k metres) and solid access to

financing (2020: >C$5m) underpin our confidence in management reaching

this milestone. We remain Buy-rated on Klondike with an unchanged C$0.85

price target.

