Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp

Unternehmen: Klondike Gold Corp

ISIN: CA4989033010

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 29.04.2020

Kursziel: 0,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp.





(ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,80.

Zusammenfassung:

Klondike ist bereit, die nächste Explorationsphase zu beginnen, und hat

einen Plan zur Anpassung an die Pandemiewelt. Das Unternehmen schloss eine

Privatplatzierung ab und sicherte sich neue Mittel in Höhe von CAD 1,2 Mio.

zur Deckung der Bohr- und Unternehmenskosten, da weitere Bohrungen im

westlichen Teil der Lone Star Zone durchgeführt werden sollen. Das

Management möchte seine dortigen Ziele nach den ermutigenden Ergebnissen

weiterverfolgen. Nachdem uns das Management erläutert hat, wie sich das

Team an das restriktive Umfeld anpassen wird, glauben wir, dass Klondike

einen guten Plan hat, um die Sicherheit der Arbeitnehmer und der örtlichen

Bevölkerung zu gewährleisten. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem

unveränderten Kursziel von CAD 0,80.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike

Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his CAD 0.80 price target.

Abstract:

Klondike is primed to kick off its next exploration phase and has a plan in

place to adapt to the pandemic world. The company completed a private

placement securing C$1.2m in new funds to cover drilling and corporate

costs, as it revs up for further drilling in the western part of its Lone

Star Zone. Management want to follow up on the encouraging results in this

target. After discussing how the team will adjust to the restrictive

environment, we believe Klondike has a good plan to ensure worker and local

safety. Our rating remains Buy with an unchanged C$0.80 price target.

