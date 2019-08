^

Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp

Unternehmen: Klondike Gold Corp

ISIN: CA4989033010

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 08.08.2019

Kursziel: 0,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp.





(ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 0,70 auf CAD 0,80.

Zusammenfassung:

Klondike gab die ersten Analyseergebnisse der aktuellen Bohrsaison bekannt.

Der Bericht umfasst neun Bohrlöcher, die die Nugget-Zone entlang des

Nugget-Faults getestet haben. Testbohrungen auf einer Länge von 200 Metern

in der Nugget-Zone durchteuften eine interessante Goldmineralisierung und

entdeckten eine neue parallele Zone mit hochgradiger Goldmineralisierung.

Zu den Ergebnissen gehörte das mit Abstand beste Entdeckungsloch, das in

dieser Saison weltweit gefunden wurde (1.009 g/t Au über 1,0 Meter). Dies

zählt auch zu den besten Entdeckungslöchern aller Zeiten. Wir gehen davon

aus, dass die Ergebnisse in Kombination mit dem steigenden Goldpreis die

Anlegerstimmung stärken wird. Angesichts der starken Entwicklung des

Goldpreises haben wir unser pro Unze-Ziel von C$100 auf C$110 angehoben.

Unser Kursziel lautet nun C$0,80 (zuvor: C$0,70). Wir behalten unsere

Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike

Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and increased the price target from CAD 0.70 to CAD 0.80.

Abstract:

Klondike published initial assays from its current drilling season. The

report encompasses nine drill holes testing the Nugget Zone along the

Nugget Fault. Drill testing along 200 metres at Nugget Zone intersected

interesting gold mineralization and unearthed a new parallel zone of

high-grade gold. The results included the best 'discovery hole' by far made

anywhere in the world this season (1,009 g/t Au over 1 metre), which also

ranks near the top of all-time 'best discovery holes.' We expect the

results combined with the surging gold price to boost investor sentiment

and have increased our price per ounce target from C$100 to C$110 on the

gold price rally. Our price target thus moves to C$0.80 (old: C$0.70). We

maintain our Buy rating.

