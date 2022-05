Original-Research: Kleos Space S.A. (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Kleos Space S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Kleos Space S.A.

Unternehmen: Kleos Space S.A.

ISIN: AU000001558

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 09.05.2022

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Kleos Space

S.A. (ISIN: AU0000015588). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY

rating and maintained his AUD 2.60 price target.

Abstract:

Kleos Space SA (Kleos) has published its Q1 2022 financial and business

update. The company achieved revenues of EUR107k (AUD 167k). The company is

also expecting a contract worth EUR900k to be closed shortly and mostly

invoiced in Q2. Kleos reported a cash position of EUR2.5m which provides

comfortable financial latitude for operations considering that it plans to

reach monthly EBITDA profitability by mid-2022. Management communicated a

positive outlook for 2022, which foresees achieving a sound year-end

annualised revenue run rate (ARR) of USD18m (~EUR17.1m). Vigilance Mission,

the company's second satellite cluster has been operating and generating

revenues since early April. Due to the larger combined data collection

capacity of 134m km2/day (1 cluster: 15m km2/day), we expect both clusters

to attract larger contracts during the coming months. Patrol Mission, the

third cluster, successfully launched on 4 April. We estimate that this

cluster's commissioning process will take ~3-4 months and is thus on track

to generate revenues by August. We anticipate that Patrol Mission will

almost double Kleos' current data collection capacity to 253m km2/day,

accelerating revenue growth further during H2 2022. The launch of the

fourth satellite cluster, Observer Mission, is now scheduled for Q2/Q3

(previously June 2022). Kleos is analysing SpaceX's updated report of the

expected rocket vibration at launch. If it turns out to be too high, Kleos

may decide to launch up to three months later to protect its satellites.

Importantly, Kleos launched a new Mission as a Service (MaaS) product as an

extension to its Data as a Service (DaaS) offering in Q1. MaaS gives its

clients exclusive, tailor-made access to its satellites in accordance with

intelligence, surveillance, and reconnaissance mission requirements. We

believe Russia's invasion of Ukraine will likely drive additional

government demand for Kleos' RF data and its new MaaS offering. Our view of

the company's prospects remains positive. The strong sales momentum

expected in H2 will be a good catalyst for the stock. Based on unchanged

estimates, we reiterate our Buy rating and our price target of AUD 2.60.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A.

(ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von AUD 2,60.

Zusammenfassung:

Kleos Space SA (Kleos) hat ihren Finanz- und Geschäftsbericht für Q1 2022

veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von EUR107.000 (AUD

167.000). Das Unternehmen erwartet außerdem in Kürze den Abschluss eines

Vertrags im Wert von EUR900.000, der größtenteils im zweiten Quartal

abgerechnet werden soll. Kleos meldete einen Barmittelbestand von EUR2,5

Mio., der einen komfortablen finanziellen Spielraum für die

Geschäftstätigkeit bietet, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen plant,

bis Mitte 2022 eine monatliche EBITDA-Profitabilität zu erreichen. Das

Management gab einen positiven Ausblick für 2022, der das Erreichen einer

soliden annualisierten Umsatz-Run-Rate (ARR) von USD 18 Mio. (~EUR17,1 Mio.)

zum Jahresende vorsieht. Seit Anfang April ist Vigilance Mission, der

zweite Satellitencluster des Unternehmens, in Betrieb und generiert

Erträge. Aufgrund der größeren kombinierten Datenerfassungskapazität von

134 Mio. km2/Tag (1. Cluster: 15 Mio. km2/Tag) erwarten wir, dass beide

Cluster in den kommenden Monaten größere Aufträge erhalten werden. Patrol

Mission, der dritte Cluster, wurde am 4. April erfolgreich gestartet. Wir

erwarten, dass die Inbetriebnahme dieses Clusters ca. 3 bis 4 Monate in

Anspruch nehmen wird, so dass es auf dem besten Weg ist, bis August

Einnahmen zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass Patrol Mission die

derzeitige Datenerfassungskapazität von Kleos auf 253 Mio. km2/Tag fast

verdoppeln und damit das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2022 weiter

beschleunigen wird. Der Start des vierten Satelliten-Clusters, Observer

Mission, ist für Q2/Q3 geplant (bisher für Juni 2022 vorgesehen). Kleos

analysiert derzeit den aktualisierten Bericht von SpaceX über die beim

Start erwarteten Raketenvibrationen. Sollte sich herausstellen, dass diese

zu hoch sind, könnte Kleos beschließen, den Start um bis zu drei Monate zu

verschieben, um ihre Satelliten zu schützen. Wichtig ist, dass Kleos im

ersten Quartal ein neues Mission-as-a-Service-Produkt (MaaS) als

Erweiterung ihres Data-as-a-Service-Angebots (DaaS) eingeführt hat. MaaS

ermöglicht den Kunden einen exklusiven, maßgeschneiderten Zugang zu den

Satelliten des Unternehmens, je nach den Anforderungen von Nachrichten-,

Überwachungs- und Aufklärungsmissionen. Wir glauben, dass der Einmarsch

Russlands in die Ukraine die Nachfrage weiterer Regierungen nach den

RF-Daten von Kleos und seinem neuen MaaS-Angebot anregen wird. Wir schätzen

die Aussichten des Unternehmens weiterhin positiv ein. Die für das zweite

Halbjahr erwartete starke Umsatzdynamik wird ein guter Katalysator für die

Aktie sein. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir

unser Kaufen-Rating und unser Kursziel von AUD 2,60.

