Original-Research: Kleos Space S.A. (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: Kleos Space S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Kleos Space S.A.

Unternehmen: Kleos Space S.A.

ISIN: AU0000015588

Anlass der Studie: Company Update

Empfehlung: BUY

seit: 11.03.2022

Kursziel: 2,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Mo

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Kimberly Purvis

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A.

(ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Kimberly Purvis bestätigt ihre

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von AUD 2,70 auf AUD 2,60.

Zusammenfassung:

Kleos hat die geprüften Ergebnisse für das Jahr 2021 veröffentlicht, die

weitgehend mit den am 31. Januar 2022 veröffentlichten vorläufigen Zahlen

übereinstimmen. Der Gewinn je Aktie lag mit EUR-0,04 unter der FB-Schätzung

von EUR-0,03, ebenso wie das Nettoergebnis von EUR-6,4 Mio. (FBe: EUR-4,6 Mio.;

GJ/20: EUR-4,9 Mio.). Der Umsatz für das Gesamtjahr lag mit EUR125.000 über dem

vorläufigen Wert des Unternehmens von EUR15.000, während die Ausgaben

aufgrund des Ausbaus der Infrastruktur höher waren. Die Anzahl der im

Umlauf befindlichen Chess Depositary Receipts (CDIs oder Aktienäquivalente)

stieg von 159,6 Mio. zum Jahresende 2020 auf 177,6 Mio. zum Jahresende

2021, und die verwässerte Aktienanzahl stieg auf 199,8 Mio. an. Der im Juni

2021 gestartete Satellitencluster Vigilance Mission von Kleos wird derzeit

in Position gebracht und soll bis April 2022 Erträge generieren. Der Start

des Patrol Mission Clusters ist für April 2022 mit der SpaceX Transporter 4

Rakete geplant. Ein vierter Cluster, Observer Mission, soll Mitte 2022

gestartet werden, womit Kleos über 16 Satelliten im Orbit verfügen wird.

Jeder zusätzliche Cluster erhöht die Datenerfassungskapazität, was wiederum

die Abonnementpreise erhöht. Der jüngste Einmarsch Russlands in die Ukraine

hat zu einem sprunghaften Anstieg der Anfragen für das RF-Datenprodukt von

Kleos geführt. Es ist eine traurige Tatsache, dass Unternehmen aus dem

Verteidigungsbereich in Kriegszeiten gut abschneiden, und Kleos ist da

keine Ausnahme. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, unsere Prognosen

für 2022 zu erreichen. Der jüngste Wertverlust des EUR gegenüber dem AUD

führt zu einer Senkung unseres Kursziels auf AUD 2,60 von zuvor AUD 2,70.

Wir behalten unser Buy-Rating bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Kleos Space

S.A. (ISIN: AU0000015588). Analyst Kimberly Purvis reiterated her BUY

rating and decreased the price target from AUD 2.70 to AUD 2.60.

Abstract:

Kleos released 2021 audited results, with figures mostly in line with the

preliminary numbers released on 31 January 2022. EPS of EUR-0.04 was lower

than FBe of EUR-0.03, as was net income of EUR-6.4m (FBe: EUR-4.6m; FY/20:

EUR-4.9m). Full-year revenue of EUR125,000 was ahead of the company's

preliminary figure of EUR15,000, while expenses were higher due to

infrastructure buildout. Chess depositary interests (CDIs or shares

equivalent) outstanding increased from 159.6m at YE 2020 to 177.6m at

year-end 2021, and diluted shares increased from 174.4m to 199.8m. Kleos'

second satellite cluster, the Vigilance Mission launched in June 2021, is

being moved into position and is expected to be generating revenue by April

2022. The Patrol Mission cluster is scheduled to launch on the SpaceX

Transporter 4 rocket in April 2022. A fourth cluster, Observer Mission, is

on track for a mid-2022 launch, which will give Kleos 16 satellites in

orbit. Each additional cluster adds to data gathering capacity, which in

turn increases subscription rates. The recent invasion of Ukraine by Russia

has caused a spike in inquiries for Kleos' RF data product. The sad fact is

that defence-related companies do well during times of war, and Kleos is no

exception. The company is making excellent progress toward achieving our

2022 projections. The recent drop in the value of the EUR vs the AUD leads

to a reduction in our target price to AUD 2.60 from the previous AUD 2.70.

We maintain our Buy rating.

