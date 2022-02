Original-Research: Kleos Space S.A. (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Zusammenfassung:

Kleos Space hat die Finanzzahlen für das 4. Quartal 21 und das Jahresende

vorgelegt und ein Update für 2022 gegeben. Entgegen unseren und den

Erwartungen des Unternehmens gab es im 4Q21 keine Einnahmen, auch wenn die

Prognose nur bei EUR85,000 lag. Ein Software-Upgrade im 4Q21 verzögerte die

Datenübertragung für die 52 Kunden, die im 3Q21 angekündigt wurde, was zu

einer Verschiebung der Einnahmen in das 1Q22 führte. Um dies zu

kompensieren, hat Kleos 6-monatige Evaluierungsverträge angeboten, die 2

kostenlose Monate beinhalten. Aufgrund eines Problems mit der

Inbetriebnahmesoftware wird der Vigilance-Satellitencluster, der im Juni

2021 gelauncht wurde, immer noch optimiert, während das Management zuvor

von einer 3 bis 4-monatigen Inbetriebnahmezeit ausgegangen war. Die jüngste

Verzögerung des Starts der Patrol Mission von Januar auf April hat unsere

Schätzungen erheblich beeinträchtigt, da sie die Umsätze um ein Jahr

verschoben hat. Mit der Inbetriebnahme des Clusters wären große Aufträge

verbunden gewesen, die sich nun bis Mitte 2022 verzögern. Schließlich hat

Kleos aufgrund des einzigen in Betrieb befindlichen Clusters in dieser

Phase mehr kleine als große Aufträge, was sich auf den Umsatzwachstumsmix

auswirkt. Aufgrund dieser Faktoren und eines langsameren Umsatzanstiegs als

vom Management erwartet reduzieren wir unsere Umsatzziele, um diesen

Unwägbarkeiten Rechnung zu tragen. Für das Jahr 2022 liegt unsere

Umsatzschätzung nunmehr bei EUR8 Mio., gegenüber zuvor EUR21 Mio., und für das

Jahr 2023 bei EUR21 Mio., gegenüber zuvor EUR40 Mio. Trotz der zahlreichen

Verzögerungen sind wir weiterhin der Meinung, dass der Markt für das

Datenprodukt von Kleos offen steht, sobald es einsatzbereit ist. Angesichts

der Größe des Marktes und der wenigen Wettbewerber im maritimen Bereich

liegt unser langfristiges Umsatzziel weiterhin bei über EUR150 Mio. Die

Verlangsamung des Umsatzwachstums führt zu einem Kursziel von AUD 2,70

(bisher: AUD 5,00). Trotz der Senkung halten wir unsere Kaufempfehlung für

Kleos mit einem erwarteten Renditepotenzial von mehr als 300 % aufrecht.

First Berlin Equity Research has published a research update on Kleos Space

S.A. (ISIN: AU0000015588). Analyst Kimberly Purvis reiterated her BUY

rating and decreased the price target from AUD 5.00 to AUD 2.70.

Abstract:

Kleos Space reported 4Q21 and year-end financial figures and provided an

update for 2022. Contrary to our and the company's expectations, there was

no revenue in 4Q21, although we note the projection was only for EUR85,000. A

4Q21 software upgrade delayed data transmission for the 52 customers

announced in 3Q21, leading to a postponement of revenue until 1Q22. To

compensate, Kleos has offered 6-month evaluation contracts that offer 2

free months. Because of an issue with commissioning software, the Vigilance

satellite cluster, launched June 2021, is still being tweaked versus

management's previous expectation of a 3-4 month commissioning period. The

recent delay in the Patrol Mission launch from January to April has

meaningfully affected our estimates by delaying the revenue by a year. The

cluster, once commissioned, would have brought on large contracts, which

are now delayed until mid-2022. Finally, due to the single operational

cluster, Kleos is seeing more small contracts at this stage than large

ones, which has a substantial downward effect on revenue growth. These

factors, along with a slower revenue ramp than management previously

expected, cause us to reduce our revenue targets. For 2022, our revenue

estimate is now EUR8m, down from the previous EUR21m, while our 2023 figure is

now EUR18.6m versus the previous EUR40m. Despite the multiple delays, we

continue to think the market is primed for Kleos' data product as soon as

it is operational. Given the size of the market and the few competitors in

the maritime space, our long-term revenue target remains above EUR150m.

Slowing the revenue growth trend results in a target price of AUD 2.70

versus the previous AUD 5.00. Even with the reduction, Kleos remains

Buy-rated with an expected return potential of more than 300%.

