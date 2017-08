Original-Research: Klassik Radio AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^

Original-Research: Klassik Radio AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Klassik Radio AG

Unternehmen: Klassik Radio AG ISIN: DE0007857476

Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 21.08.2017 Kursziel: EUR 6,50 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 26.06.2017 (Rating Buy) Analyst: Susanne Hasler

Umsatz und Ergebnis im H1/2017

Klassik Radio erzielte im ersten Halbjahr 2017 Umsätze in Höhe von EUR 5,1 Mio.



(+10,3% YoY). Das EBITDA erreichte EUR 0,2 Mio. und lag nach Verlusten in den Vorjahreshalbjahren erstmals wieder im positiven Bereich. Nachdem die Eckdaten bereits auf der Hauptversammlung bekanntgegeben worden waren, lag unser Fokus auf den weiteren Details: Positiv werten wir insbesondere den erneuten Zuwachs der Netto Cash-Umsätze um 11,0%, die Entwicklung des operativen Cashflows und die deutliche Rückführung der Finanzverbindlichkeiten. Die Guidance für 2017e, die moderate Zuwächse bei Umsatz und EBITDA vorsieht, wurde bestätigt. Wir nehmen keine nennenswerten Änderungen an unseren Schätzungen vor und bestätigen bei einem unveränderten Zwölfmonats-Kursziel von EUR 6,50 je Aktie unser Buy-Rating für die Aktien der Klassik Radio AG.

