Original-Research: King's Bay Gold Corp. (von Rockstone Research ): Outperformer

Einstufung von Rockstone Research zu King's Bay Gold Corp.

Unternehmen: King's Bay Gold Corp. ISIN: CA49579Q2099

Anlass der Studie: Report #4 Empfehlung: Outperformer seit: 16.02.2017 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Eskalierende Cobaltpreise veranlassen Kings Bay zum Kauf von Trump Island /

Vorherige Reports zu King's Bay bemerkten, dass das Jahr 2017 wohl zum Ausbruchjahr für Cobaltpreise wird. Und tatsächlich stiegen die LME-Preise in den letzten Tagen extrem stark an, und zwar ohne nennenswerte Korrektur. Mit einem starken Portfolio aus 5 aussichtsreichen Cobaltprojekten in Kanada geniesst King's Bay den sog. 'Early Mover'-Vorteil in der Cobalt-Explorationsbranche.

Letzte Woche akquirierte King's Bay 3 Cobalt-Kupfer Projekte in Québec, von denen alle die exzellente Möglichkeit bieten, eine signifikante Entdeckung zu machen, da es bereits vielversprechende Exploration gab, die jedoch nie mit einem Bohrprogramm getestet wurde. King's Bay besitzt auch das Lynx Lake Cobalt-Kupfer Projekt in Newfoundland, wo in Kürze die Exploratuon startet, um Bohrziele zu bestimmen.

Heute berichtete King's Bay Gold Corp. (TSX.V: KBG; Frankfurt: KGB1; WKN: A2AN0E) über die 100% Akquisition vom North Trump Island Kupfer-Cobalt Grundstück (2 km2), etwa 7 km südlich von Twillingate. CEO Kevin Bottomley kommentierte heute: 'Die Trump Island Akquisition passt zu unserem Engagement, hochgradige Kupfer-Cobalt Grundstücke in Newfoundland & Labrador zu entwickeln. Die Tatsache, dass es auf der Insel bereits historische Minenarbeiten gab, fügt die Insel unserem Portfolio eine neue Dimension hinzu.'

Nach einem erfolgreichen Phase-1 Explorationsprogramm (Gesteinsproben vom Minenschacht, Kartierungen und Elektromagnetik) beabsichtigt King's Bay, diesen Sommer auf North Trump Island ein Bohrprogramm zu starten.

