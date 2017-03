Original-Research: JDC Group AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: JDC Group AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu JDC Group AG

Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37

Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen seit: 840 Kursziel: 8,40 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker

Vorläufiges Ergebnis über unseren Erwartungen, Digitalisierungsstrategie steht im Fokus, Google Manager wird Chief Digital Officer (CDO), Rating und Kursziel bestätigt

Mit den am 06.03.2017 publizierten vorläufigen Zahlen hat die JDC Group AG auf Ergebnisebene unsere bisherigen Erwartungen übertroffen.



Während die vorläufigen Umsatzerlöse mit 77,2 Mio. EUR unterhalb unseren Prognosen von 82,1 Mio. EUR (siehe GBC-Researchstudie vom 06.12.16) lagen, wurde unsere Ergebnisschätzung mit einem vorläufigen EBITDA in Höhe von 2,7 Mio. EUR (GBC-Prognose: 2,3 Mio. EUR) übertroffen. Die niedrigere Wachstumsdynamik beim Umsatz führen wir primär auf die etwas langsamere als erwartete Vertragsüberführung bei den in 2016 erworbenen Kundenbeständen. Zudem gehen wir davon aus, dass die Einführung der 'allesmeins'-App, als ein wichtiger Baustein der Digitalisierungsstrategie, zwar erfolgreich angelaufen ist, die größeren Wachstumsimpulse jedoch erst ab dem laufenden Geschäftsjahr 2017 erfolgen dürften.

Der deutliche EBITDA-Anstieg auf 2,7 Mio. EUR (VJ: 1,3 Mio. EUR) ist auch vor dem Hintergrund der Transaktionskosten für die Bestandskäufe und Einmaleffekte in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR zu sehen, was sogar einen noch stärkere Ergebnisentwicklung verhindert hatte. In den vergangenen Geschäftsjahren hatte die Gesellschaft die Konzentration auf die profitablen Gesellschaften umgesetzt, was sich entsprechend positiv auf die Ergebnisentwicklung ausgewirkt hat. Zudem wurden im vergangenen Geschäftsjahr innerhalb des Advisortech-Segments Zukäufe von rentablen Versicherungsportfolios getätigt, was einen ebenfalls margenerhöhenden Effekt hatte.

Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen hat die JDC Group AG erstmals eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2017 herausgegeben. Für 2017 erwartet die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 85,0 - 95,0 Mio. EUR und ein EBITDA in einer Bandbreite von 5,0 - 6,0 Mio. EUR. Zur überproportionalen EBITDA-Entwicklung dürfte beispielsweise der ganzjährige Einbezug der margenstarken Provisionseinnahmen aus den in 2016 erworbenen Kundenbeständen beitragen. Zudem sollte das weitere Forcieren der Digitalisierungsstrategie erstmals nennenswerte Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern. In diesem Zusammenhang gehen wir von einer überproportionalen Entwicklung der Provisionserträge innerhalb der Fintech- Technologie 'allesmeins' aus. Auch der geplante Aufbau eines digitalen Vertragsordners bei der in 2016 erworbenen Online-Vergleichsplattform 'geld.de' sollte das Provisionsniveau anheben. Für die Forcierung der Digitalisierungsstrategie steht auch der kürzlich neu ernannte Vorstand Stefan Bachmann. Herr Bachmann ist ein Experte für Fintech und digitale Transformation und war zuvor Finance & Fintech Industry Manager von Google in Deutschland.

Wir haben die 2017er Prognosen der Unternehmensguidance angepasst, wobei wir nun von niedrigeren Umsätzen, bei einem allerdings höheren Ergebnisniveau ausgehen. Die 2018er Prognosen haben wir hingegen unverändert gelassen.

Im Rahmen unseres DCF-Modells haben wir auf Basis der konkreten Prognosen ein unverändertes Kursziel je Aktie von 8,40 EUR ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich ein Kurspotenzial von über 40 % und daher vergeben wir weiter das Rating KAUFEN. Nach Veröffentlichung des 2016er Geschäftsberichtes (27.04.17) werden wir eine Aktualisierung des Bewertungsmodells vornehmen.

