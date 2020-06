Original-Research: ITM Power Plc (von First Berlin Equity Research GmbH): kei...

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Zusammenfassung:

Trotz der Pandemie und der sich abzeichnenden globalen Rezession, die

voraussichtlich die schwerste seit dem Zweiten Weltkrieg sein wird, hat der

Aktienkurs von ITM Power neue Höchststände erreicht. Die

Marktkapitalisierung hat GBP 1,4 Mrd. erreicht, was für ein Unternehmen mit

einem Umsatz von weniger als 5 Mio. GBP im Geschäftsjahr 2019 sicherlich

ein Blickfang ist. Investoren erwarten, dass staatliche Konjunkturpakete

auf nationaler und EU-Ebene umweltfreundliche Wasserstoff-Technologien und

-infrastruktur unterstützen. Dies könnte den Aufbau eines dekarbonisierten

Energiesystems auf der Basis von Ökostrom und Wasserstoff beschleunigen.

Grüner Wasserstoff und Kraftstoffe auf Wasserstoffbasis können dort

eingesetzt werden, wo Ökostrom als unzureichende Lösung angesehen wird, sei

es bei schwerem Transport, Wärme, oder industriellen Prozessen. Die

deutsche Bundesregierung ist führend und hat im Rahmen ihres

Konjunkturprogramms eine nationale Wasserstoffstrategie angekündigt, um bis

2030 eine Wasserstoffproduktionskapazität von 5 GW aufzubauen. Auch will

sie Partnerschaften mit anderen Ländern mit günstigen Bedingungen für die

Wasserstoffproduktion schließen, um lokale 'made in

Germany'-Wasserstoffproduktionskapazitäten aufzubauen, um den Wasserstoff

nach Deutschland exportieren. Die Bundesregierung plant, EUR9 Mrd. für die

Umsetzung ihrer Wasserstoffstrategie auszugeben. ITM dürfte einer der

Hauptnutznießer der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft sein. Der Newsflow

des Unternehmens in den letzten Monaten war sehr positiv, da viele neue

Projekte initiiert wurden. Der Auftragsbestand hat ein Rekordniveau von GBP

52,4 Mio. (27. Januar 2020: GBP 42,4 Mio.) erreicht und besteht aus

vertraglich festgelegten Projekten in Höhe von GBP 21,8 Mio. und von

Zuschlägen in Höhe von GBP 30,6 Mio., die sich im finalen

Verhandlungsstadium befinden. Die Pipeline an Ausschreibungsopportunitäten

stieg auf GBP 263 Mio. (27. Januar: GBP 248 Mio.) und besteht aus 32

aktiven kommerziellen Ausschreibungsantworten in den letzten 12 Monaten.

Die vorläufigen Zahlen für das Fiskaljahr 2020 lagen durch

Covid-19-bedingte Verzögerungen und niedrigere staatliche Zuschüsse unter

unseren Schätzungen. Die Pandemie verzögert auch die Fertigstellung der

neuen Produktionsstätte, die nunmehr für Q4 anstatt August geplant ist. Wir

sind weiterhin der Ansicht, dass ITM auf einem guten Weg ist, ein führender

globaler Spieler in der schnell wachsenden Wasserstoffwirtschaft zu werden.

In der Vergangenheit haben wir ein DCF-Modell verwendet, um ITM zu

bewerten. Wir verzichten nunmehr auf die Bewertung des Unternehmens und

geben kein Kursziel an.

First Berlin Equity Research has published a research update on ITM Power

Plc (ISIN: GB00B0130H42). Analyst Dr Karsten von Blumenthal did not rate

the stock and did not provide a price target.

Abstract:

Despite the pandemic and the unfolding global recession, which looks set to

be the most severe since World War II, the share price of ITM Power has

rocketed to new highs. The market capitalisation has reached GBP 1.4bn,

which is certainly eye-popping for a company with sales of GBP 3m in FY

2020. Investors expect government stimulus packages at the national and EU

level to support green hydrogen technologies and infrastructure. This could

accelerate the establishment of a decarbonised energy system based on green

power and hydrogen. Green hydrogen and hydrogen-based fuels can jump in

where green power is viewed as an insufficient solution, be it in heavy

transport, heat, or industrial processes. The German government is leading

the pack and, as part of its stimulus program, has announced a national

hydrogen strategy to build 5 GW in hydrogen production capacity by 2030. It

also plans to forge partnerships with other countries with favourable

hydrogen production conditions to establish local 'made in Germany'

hydrogen production capacities to export hydrogen to Germany. The German

government plans to spend EUR9bn to implement its hydrogen strategy. ITM

looks set to be one of the prime beneficiaries of the emerging hydrogen

economy. The company's newsflow in recent months has been very positive

with many new projects announced. The order backlog has reached a record

level of GBP 52.4m (27 January 2020: GBP 42.4m), comprising GBP 21.8m of

projects under contract and GBP 30.6m of awards in the final stages of

negotiation. The tender opportunity pipeline increased to GBP 263m (27

January: GBP 248m), comprising 32 active commercial tender responses over

the last 12 months. Preliminary FY 2020 figures were below our forecasts

due to covid-19-related delays and lower grants. The pandemic is also

delaying the completion of the new production site, which is now scheduled

for Q4 instead of August. We continue to believe that ITM is well on track

to become a global leader in the rapidly growing hydrogen economy. In the

past, we used a DCF model to value ITM. We now refrain from rating the

company and do not provide a price target.

