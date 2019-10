Original-Research: ITM Power Plc (von First Berlin Equity Research GmbH): Hin...

^

Original-Research: ITM Power Plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ITM Power Plc

Unternehmen: ITM Power Plc

ISIN: GB00B0130H42

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 15.10.2019

Kursziel: 60 pence

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ITM Power Plc

(ISIN: GB00B0130H42) veröffentlicht.



Analyst Dr Karsten von Blumenthal

stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von GBp 46,00 auf

GBp 60,00.

Zusammenfassung:

ITM Power hat mit Linde Engineering, einer Tochter von Linde, einem

weltweit führenden Anbieter von Industrie-, Prozess- und Spezialgasen, ein

weltweites Joint Venture (JV) zur Vermarktung grüner Wasserstoffprojekte

gegründet. Dies gibt ITM Zugang zu Lindes globaler Kundenliste und die

Möglichkeit, sich auf ihre Kernkompetenz, die Entwicklung und den Bau von

Elektrolyseuren, zu konzentrieren. Wir glauben, dass Linde ein idealer

Partner für ITM ist, da es auf den Märkten für Gase Weltmarktführer ist und

über tiefgreifendes Wasserstoff-Know-how verfügt. Wir erwarten eine

doppelte Dividende für ITM: höhere Umsätze aufgrund der globalen Reichweite

von Linde und eine bessere Wettbewerbsposition, da sich das Unternehmen auf

seine Kernkompetenz konzentrieren kann. Darüber hinaus wird Linde an einer

großen Kapitalerhöhung (mindestens GBP 52 Mio.) teilnehmen und GBP 38 Mio.

in ITM investieren. Linde wird damit ein strategischer Aktionär mit einem

Anteil von rd. 20%. Die große Kapitalerhöhung wird sich auf max. GBP 58.8

Mio. belaufen, davon GBP 38 Mio. Linde, GBP 14 Mio. feste Platzierung bei

bestehenden und neuen institutionellen Anlegern sowie GBP 6,8 Mio. offenes

Angebot. Sie wird die neue Produktionsstätte mit einer jährlichen

Endkapazität von 1.000 MW, die Entwicklung eines 5-MW-Elektrolysemoduls,

die Erstfinanzierung des Joint Ventures und die Bereitstellung von Working

Capital finanzieren. Angesichts der Tatsache, dass das Interesse am und die

Aktivität im Wasserstoffmarkt im Laufe des Jahres erheblich zugenommen

haben, rechnen wir mit einer hohen Nachfrage nach den zu GBp 40 angebotenen

Aktien, was einem Rabatt von 18% auf den aktuellen Aktienkurs entspricht.

In unserem Modell gehen wir von einer vollständigen Platzierung aus. Wir

haben die endgültigen Zahlen für 2019 eingearbeitet und unsere

kurzfristigen Prognosen aufgrund einer höheren Kostenstruktur und einer

späteren Umsatzrealisierung nach IFRS 15 gesenkt. Wir haben unsere

mittelfristigen Prognosen angehoben, um die verbesserten Aussichten

widerzuspiegeln. ITM hat jetzt die Möglichkeit, ein weltweit führender

Hersteller von Elektrolyseuren zu werden. Ein aktualisiertes DCF-Modell

ergibt ein neues Kursziel von GBp 60 (zuvor: GBp 46). Nach dem starken

Anstieg des Aktienkurses in den letzten Monaten liegt das Aufwärtspotenzial

auf unser Kursziel nun unter 25%. Wir stufen unsere Empfehlung daher von

Kaufen auf Hinzufügen herab.

First Berlin Equity Research has published a research update on ITM Power

Plc (ISIN: GB00B0130H42). Analyst Dr Karsten von Blumenthal downgraded the

stock to ADD but increased the price target from GBp 46.00 to GBp 60.00.

Abstract:

ITM Power has formed a worldwide joint venture (JV) to market green

hydrogen projects with Linde Engineering - part of Linde AG, a world

leading supplier of industrial, process and speciality gases. This gives

ITM access to Linde's global client list and the opportunity to focus on

its core competency, the development and construction of electrolysers. We

believe that Linde is an ideal partner for ITM as it is a world market

leader in the gases markets with deep hydrogen know-how. We anticipate a

double dividend for ITM: higher revenues to due Linde's global reach and a

better competitive position as it can concentrate on its core competency.

Furthermore, Linde will participate in a large capital increase (minimum

GBP 52m) and invest GBP 38m into ITM. Linde will thus become a strategic

shareholder with a ca. 20% stake. The large capital increase will amount to

max. GBP 58.8m, of which: GBP 38m Linde, GBP 14m firm placement with

existing and new institutional investors, and GBP 6.8m open offer. It will

fund the new production site with a final annual capacity of 1,000 MW, the

development of a 5 MW electrolyser module, meet initial funding of the JV,

and provide working capital. Given that interest and activity in the

hydrogen market have substantially increased during the year, we anticipate

high demand for the shares offered at GBp 40, which represents an 18%

discount on the current share price. In our model, we assume a complete

placement. We have incorporated the final 2019 figures and lowered our

short-term forecasts due to a higher cost structure and IFRS 15-based later

recognition of sales. We have raised our medium-term forecasts to reflect

the improved prospects. ITM now has the opportunity to become a leading

global manufacturer of electrolysers. An updated DCF model yields a new

price target of GBp 60 (previously: GBp 46). Following the strong share

price increase in recent months, the upside potential to our price target

is now below 25%. We thus downgrade the stock from Buy to Add.

