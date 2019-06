Original-Research: ITM Power Plc (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Zusammenfassung:

ITM Power hat ein Trading & Pipeline-Update veröffentlicht. Der

Auftragsbestand erreichte mit GBP 45,1 Mio. einen neuen Höchststand. Dies

ist eine Steigerung von 26% seit Februar. Nach vorläufigen Zahlen entsprach

das Gesamteinkommen für das Geschäftsjahr 2019 unserer Prognose und stieg

im Jahresvergleich um 20% auf ca. GBP 17 Mio. ITM verfügt derzeit über ein

Portfolio von 34 Projekten. Der Spatenstich für das größte ITM-Projekt, den

Shell 'Refhyne' 10-MW-Elektrolyseur, findet am 25. Juni statt. Weitere

fortgeschrittene Projekte sind vier Wasserstofftankstellen in

Großbritannien und eine Bus-Wasserstofftankstelle in Frankreich. Wir haben

in den letzten Monaten eine zunehmende Marktaktivität im Wasserstoffsektor

beobachtet. Global Player wie Bosch und MAN sind in den Markt eingetreten,

und große Versorger wie RWE und Amperion haben Pläne zur Entwicklung und

zum Bau von 100-MW-Elektrolyseuren angekündigt. Die zunehmende

Marktaktivität spiegelt sich in einer wachsenden Pipeline von

Ausschreibungen für ITM wider. Die Pipeline ist seit Februar um 38% auf ein

Rekordniveau von GBP 330 Mio. gestiegen. Der gestiegene Auftragsbestand

verbessert die Visibilität für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 und stützt

unsere Wachstumsprognosen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das

Kursziel von GBp 43.

Abstract:

ITM Power has published a trading & pipeline update. The order backlog

reached a new high at GBP 45.1m. This is a 26% increase since February.

According to preliminary figures, FY19 total income was in line with our

forecast and rose 20% y/y to ca. GBP 17m. ITM currently has a portfolio of

34 projects. The ground-breaking ceremony for ITM's largest project, the 10

MW Shell 'Refhyne' electrolyser, will take place on 25 June. Further

advanced projects are four hydrogen refuelling stations (HRS) in the UK,

and a bus HRS in France. We have observed increasing market activity in the

hydrogen sector in recent months with global players such as Bosch and MAN

entering the market and large utilities such as RWE and Amperion announcing

plans to develop and construct 100 MW electrolysers. The increasing market

activity is reflected in a growing tender opportunity pipeline for ITM. The

pipeline has risen 38% since February to a record level of GBP 330m. The

increased order backlog improves visibility for 2020 & 2021 and supports

our growth forecasts. We confirm our Buy rating and the GBp 43 price

target.

