^

Original-Research: Homes & Holiday AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Homes & Holiday AG

Unternehmen: Homes & Holiday AG

ISIN: DE000A2GS5M9

Anlass der Studie: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann

16.08.2021 - GBC Managementinterview mit Joachim Semrau, Vorstand der Homes

& Holiday AG

'Ferienimmobilien auf Mallorca und den Balearen stehen ganz oben auf der

Wunschliste.



'

Am 21.07.2021 hat die Homes & Holiday AG Ihre ordentliche Hauptversammlung

für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 abgehalten und im Rahmen dieses

Events sehr umfangreich zur bisherigen Geschäftsentwicklung und zu den

Perspektiven des Unternehmens berichtet bzw. sich geäußert.

GBC hat diese Situation zum Anlass genommen und ein Interview mit dem

Vorstand Joachim Semrau zum aktuellen Verlauf der Geschäftsentwicklung, zur

Strategie sowie zum Ausblick des Unternehmens durchgeführt.

GBC: Herr Semrau, Die weiterhin andauernde Corona-Situation hat auch zu

einem herausfordernden Marktumfeld für die Tourismus- und

Immobilienmaklerbranche auf den Balearen geführt. Wie entwickelt sich

aktuell Ihr Kerngeschäft - das Maklerbusiness- in Ihrer Hauptregion

Mallorca?

Herr Semrau: Bisher sieht es so aus, als würden wir im Maklergeschäft auf

Mallorca ein Rekordjahr erleben. Wie es konkret im zweiten Halbjahr weiter

geht, hängt natürlich auch von möglichen Reisebeschränkungen im Herbst und

Winter ab. Gesundheitsschutz und Pandemie-Beschränkungen haben die eigene

Ferienimmobilie für viele noch attraktiver gemacht, da sie zudem noch eine

wertstabile Kapitalanlage darstellt. Mallorca und die Balearen stehen hier

ganz oben auf der Wunschliste. So hat sich das Immobiliengeschäft bereits

Mitte März 2020 nach dem ersten Lockdown sehr schnell erholt. Unsere

Tochtergesellschaft Porta Mallorquina Real Estate konnte das vermittelte

Immobilien-Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr um elf Prozent steigern.

Dieser positive Trend hat sich im laufenden Jahr nochmals verstärkt.

Details werden wir im Halbjahresbericht geben.

GBC: Sie sind mit der Homes & Holiday-Gruppe hauptsächlich auf den Balearen

und hierbei insbesondere auf Mallorca im Immobilienmakler-Business aktiv.

Wie schätzen Sie das mittel- und langfristige Potenzial des

Immobilienmarktes auf den Balearen ein und in welcher Phase befindet sich

dieser regionale Immobilienmarkt? Könnte die Inselgruppe sogar künftig noch

weiter an Attraktivität gewinnen?

Herr Semrau: Die Balearen sind und bleiben eine der Top-Immobilienmärkte in

Europa und wahrscheinlich auch weltweit. Derzeit übersteigt die Nachfrage

das Angebot deutlich. Der Markt sollte sich weiter positiv entwickeln und

wir wollen unseren Marktanteil weiter erhöhen. Zum einen durch die

konsequente Unterstützung der Franchise-Partner. Zum anderen durch

kontinuierlichen Ausbau der Beraterteams vor Ort. Derzeit gewinnen alle der

in den vergangenen 2,5 Jahren hinzugewonnenen Partner 'lokale' Marktanteile

in ihrer jeweiligen Region hinzu.

GBC: Die Homes & Holiday-Gruppe verfolgt generell eine wachstumsorientierte

Unternehmensstrategie. Bitte erläutern Sie uns kurz den aktuellen

strategischen Fokus Ihrer Gesellschaft?

Herr Semrau: Nachdem wir in den vergangenen Jahren die Fokussierung auf den

Kernmarkt Balearen und konsequente Reduzierung der Kostenstrukturen

umgesetzt haben, ist derzeit das Erreichen des Break-evens auf EBITDA-Basis

im Fokus. Das Maklergeschäft auf den Balearen sollte uns auch in den

kommenden Jahren ein profitables und solides Wachstum ermöglichen. Wir sind

uns jedoch auch bewusst, dass es für eine echte Wachstumsstory mehr

braucht. Daher prüfen wir im Hintergrund bereits Optionen zur Erweiterung

unseres Geschäftsmodells.

GBC: Für den Geschäftsbereich Ferienvermietung haben Sie in Bezug auf die

zukünftige strategische Ausrichtung ein Kooperationsmodell mit einem

Partner angekündigt. Was waren die Beweggründe hierfür und welche Ziele

verfolgen Sie mit diesem strategischen Schritt?

Herr Semrau: Wir haben erkennen müssen, dass wir in der Ferienvermietung

nicht die kritische Größe haben, um diesen Bereich schnell in die

Profitabilität zu führen - schon gar nicht im Corona-Umfeld. Deshalb haben

wir uns entschlossen, bei der kostenintensiven Buchungstechnologie auf

einen marktführenden Systempartner zu setzen. Dieser Partner wird auch über

eine Tochtergesellschaft die Kundenbetreuung vor Ort und Buchungsabwicklung

übernehmen. Wir werden uns rein auf die Vermarktungsplattform im Internet

konzentrieren und portaholiday.de weiterhin als Spezialist für Ferienhäuser

auf den Balearen am Markt positionieren. So sparen wir Fixkosten, bieten

unseren Kunden mehr Service und erhalten Provision für jede Buchung über

uns.

GBC: In der Vergangenheit haben Sie mehrere Regionen bzw. Lizenzgebiete an

Franchise-Partner abgegeben. Welche positiven Effekte ergeben Sich hierfür

für Ihr Unternehmen und welche Vorteile bietet Ihr Franchise-System

potenziellen Partnern, die sich der H&H-Gruppe anschließen? Gibt es einen

allgemeinen Trend zu mehr Franchise-basierenden Geschäftsmodellen und

Ketten, also Marken?

Herr Semrau: Letzteres auf jeden Fall. Eine Ferienimmobilie ist nicht

greifbar, der Kunde sitzt in der Regel weit entfernt, der Erstkontakt

erfolgt zu mehr als 90 Prozent über das Internet. Als bekannte Marke

schaffen Sie hier Vertrauen, das ist immens wichtig, gerade bei hohen

Investitionsvolumina wie Immobilien. Dann müssen Sie auch noch im Internet

gefunden werden. Die Mehrzahl der Internetuser klickt bei Suchergebnissen

auf Seite 1 in Google & Co. Hier an die Spitze zu gelangen, kostet viel

Geld und Zeit. Das schafft ein einzelner Makler kaum. Wir haben schon vor

15 Jahren begonnen, den Online-Markenauftritt zu forcieren und sind seit

Jahren das Immobilienunternehmen mit dem höchsten Sichtbarkeitsfaktor,

sprich bei den relevanten Mallorca Immobilien Suchbegriffen überwiegend auf

Seite 1 zu finden. So können wir auf kostenintensive Werbung wie Ad-Words

weitgehend verzichten. Wir erhalten im Schnitt 400 bis 500 Anfragen im

Monat, in Spitzenzeiten sogar über 700. Um dies dann auch abzuarbeiten,

brauchen Sie ein starkes Vertriebsteam vor Ort. Derzeit arbeiten auf

Mallorca über 60 Makler für uns. Hier kommt der Franchise-Vorteil ins

Spiel. Über die regionale Aufteilung verlagern wir die

Vertriebsverantwortung auf die Franchise-Partner vor Ort. Wir als Zentrale

kümmern uns um das Marketing, Kundenmanagement und die optimale

Präsentation der Immobilien. Dazu halten wir unseren Partnern den Rücken

frei und entlasten sie von zeitintensiven administrativen Aufgaben. Die

Erfahrung hat gezeigt, dass die Umsätze von Franchise-Partnern wesentlich

höher sind als die von festangestellten Büroleitern. Entsprechend ist der

EBIDTA-Anteil trotz geringerer Brutto-Provisionseinnahmen höher.

Gleichzeitig ist unsere Systemzentrale schlank und ohne hohe

Fixkostenbelastung. Nicht umsonst sind alle bekannten

Immobilienmaklerketten heute Franchise-Systeme.

GBC: Für die weitere Geschäftsentwicklung und -finanzierung haben Sie sich

zuletzt erfolgreich mehrere Kapitalzuflüsse gesichert. Wie beurteilen Sie

aktuelle die Liquiditätslage Ihres Unternehmens und sind eventuell weitere

Kapitalmaßnahmen bis zum Erreichen des Break-Evens notwendig?

Herr Semrau: Das Maklergeschäft ist profitabel. Wenn wir wie geplant in den

kommenden Wochen die Ferienvermietung erfolgreich in die strategische

Partnerschaft überführen und sich die Corona-Pandemie nicht wieder deutlich

verschärft, sollten wir den Break-even mit vorhandenen Mitteln erreichen

können.

GBC: Was kann man im laufenden Geschäftsjahr 2021 trotz der

herausfordernden Marktbedingungen aufgrund der Corona-Problematik von der

Homes & Holiday-Gruppe erwarten?

Herr Semrau: Wie gesagt, im Maklergeschäft können Sie von einem operativen

Gewinn ausgehen. Mit der Kooperation in der Ferienvermietung und dem

EBITDA-Break-even hätten wir zudem die Voraussetzungen geschaffen, um

wieder eine für Aktionäre attraktive Wachstumsstory zu entwickeln.

GBC: Wo sehen Sie die Homes & Holiday AG in den kommenden 3 bis 5 Jahren,

insbesondere im Hinblick auf Geschäftsregionen und Geschäftsvolumens?

Welche allgemeine Vision verfolgen Sie für Ihre Gesellschaft?

Herr Semrau: Klar ist, dass wir sehr schlank aufgestellt und schon heute

einer der führenden Makler in einem der attraktivsten Immobilienmärkte

sind. Dort können wir auch in den kommenden Jahren solide profitabel

wachsen. Es ist aber auch offensichtlich, dass wir uns breiter aufstellen

müssen. Regional wären die Kanarischen Inseln und die spanische

Mittelmeerküste die nächsten logischen Schritte. In unserer Kernregion wäre

der Einstieg in den Bau bzw. Sanierung von Ferienimmobilien und die

anschließende Vermarktung eine interessante Option. Beides möglicherweise

mit einem Partner. Details werden wir im weiteren Jahresverlauf bekannt

geben.

GBC: Herr Semrau, vielen Dank für das Gespräch.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22779.pdf

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,7,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 16.08.21 (9:03 Uhr)

Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 16.08.21 (10:00 Uhr)

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°