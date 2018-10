Original-Research: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (von Montega AG): K...

^

Original-Research: Heliad Equity Partners GmbH & Co.



KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

ISIN: DE000A0L1NN5

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.10.2018

Kursziel: 11,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Periodenergebnis erwartungsgemäß schwach - Ausblick für H2 aber positiv

Heliad hat vergangenen Freitag den H1-Bericht veröffentlicht und einen

positiven Ausblick für das zweite Halbjahr gegeben. Das Periodenergebnis

lag mit -15,8 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr (10,8 Mio. Euro) und ist

durch hohe Abschreibungen auf die börsennotierten Anteile an der FinTech

Group, elumeo, Sleepz und MagForce geprägt.

Entwicklung des Beteiligungsportfolios: Im ersten Halbjahr hat sich der

Wertansatz der börsennotierten Beteiligungen MagForce (-29,7%), Sleepz

(-29,5%), elumeo (-24,8%) und FinTech Group (-9,8%) negativ entwickelt.

Positiv auf das Halbjahresergebnis haben hingegen die Beteiligungen an

Max21 (+6,1%) und DEAG (+18,0%) gewirkt. Insgesamt ging dadurch der

Buchwert der börsennotierten Beteiligungen deutlich von 92,9 Mio. Euro auf

72,1 Mio. Euro zurück. Der Wert des Private Equity-Portfolios sank durch

kleinere Abschreibungen um insgesamt 1,0 Mio. Euro auf 16,7 Mio. Euro.

Bewertungsmodell aktualisiert: Für Heliads Kernbeteiligung FinTech Group

haben sich die kurzfristigen Konsensschätzungen nach der Ankündigung des

Joint Ventures mit der Österreichischen Post leicht reduziert. Daraus

resultiert für die FinTech Group in unserer Peergroup-Analyse ein neuer

fairer Wert von 37,20 Euro je Aktie (zuvor: 38,10 Euro). Der Potenzialwert

ist dadurch auf 94,1 Mio. Euro gesunken (zuvor: 96,3 Mio. Euro).

Neben dem Potenzialwert der Kernbeteiligung und den Zeitwerten der übrigen

börsennotierten Beteiligungen haben wir nun auch das Anfang des Jahres

eingegangene Investment in die cyan AG berücksichtigt. Da die offizielle

Beteiligungsquote nicht veröffentlicht wird, nehmen wir in unserem Model

eine Quote von 1% an. Durch Veräußerungen von Anteilen an der FinTech Group

und der DEAG haben sich die liquiden Mittel auf 1,0 Mio. Euro etwas erhöht

(zuvor: 0,4 Mio. Euro). Darüber hinaus sind die kurzfristigen Darlehen

durch kleinere Nachfinanzierungen im Privat Equity Portfolio leicht

gestiegen. Durch die Rückführung der Kontokorrent Kreditlinie verringerten

sich die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten um 1,6 Mio. Euro. Insgesamt

ergibt sich ein nahezu unveränderter NAV i.H.v. 135,9 Mio. Euro (zuvor:

135,3 Mio. Euro).

Ausblick: Für H2 erwartet Heliad wieder steigende Aktienkurse der

börsennotierten Beteiligungen. Trotz der kurzfristigen Belastungen durch

das JV bei der FinTech Group dürfte sich der Fokus hier sukzessive auf die

mittelfristigen Potenziale richten, sodass auch der FinTech

Group-Aktienkurs wieder zulegen sollte. Darüber hinaus verfügt Heliad laut

Management über eine gut gefüllte Dealpipeline. Allerdings erwarten wir

kurzfristig keinen neuen Zukauf, da der Schwerpunkt in H2 insbesondere auf

der Weiterentwicklung von Sleepz liegen dürfte.

Fazit: In der zuletzt deutlich negativen Kursentwicklung der Heliad-Aktie

(YTD: -26,4%) dürfte die schwache Entwicklung in H1 bereits eingepreist

sein. Für das zweite Halbjahr erwarten wir insbesondere bei Heliads

Kernbeteiligung eine positive Entwicklung. Wir bestätigen unsere

Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 11,00 Euro.

°