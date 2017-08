Original-Research: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (von Montega AG): K...

^

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA



KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA ISIN: DE000A0L1NN5

Empfehlung: Kaufen seit: 30.08.2017 Kursziel: 10,00

Positive Entwicklung des Beteiligungsportfolios im ersten Halbjahr

Heliad hat gestern den Halbjahresbericht veröffentlicht. Das Periodenergebnis lag mit 10,8 Mio. Euro deutlich über Vorjahr (-24,5 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf eine erfreuliche Entwicklung der börsennotierten Beteiligungen (FinTech Group AG und MagForce AG), wenngleich laut Management auch die nicht-börsennotierten Beteiligungen operative Fortschritte erzielt haben.

Entwicklung der börsennotierten Beteiligungen: Der Aktienkurs der FinTech Group AG, als Kernbeteiligung mit einer Beteiligungsquote von 10 bis 20%, legte im ersten Halbjahr deutlich um ca. 23% zu. Dies dürfte insbesondere auf die guten Gesamtjahreszahlen 2016 sowie die angehobene Gewinnprognose für 2017 zurückzuführen sein. Die Profitabilität der FinTech Group hat sich zuletzt aufgrund der Verschlankung der Konzernstruktur verbessert (EBITDA: +55%), was sich in unserer Peergroup-Bewertung in einem gestiegenen Potenzialwert widerspiegelt (Potenzialwert: 75,4 Mio. Euro vs. zuvor 69,2 Mio. Euro). Auch die Beteiligung an der MagForce AG (Beteiligungsquote: < 5%) trug aufgrund des signifikanten Kursanstiegs i.H.v. fast 50% im ersten Halbjahr zur positiven Entwicklung des Periodenergebnisses bei.

Portfolioveränderung: Im Laufe des ersten Halbjahres hat Heliad im geringen Umfang Anteile u.a. an der FinTech Group AG, der MagForce AG sowie der DEAG Deutsche Entertainment AG veräußert. Insgesamt wurden dadurch Gewinne aus Veräußerungen von rund 2,2 Mio. Euro erzielt. Die freigewordenen liquiden Mittel wurden ebenso wie Mittelzuflüsse aus der Mitte Mai durchgeführten Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös: 2,0 Mio. Euro) zum Teil langfristig reinvestiert. Dabei wurden u.a. Investitionen in die bestehende Beteiligung Muume AG sowie Neuinvestments in die sleepz AG (ehemals bmp Holding AG) getätigt. Darüber hinaus hat die Alphapet Ventures GmbH eine Finanzierungsrunde über 13 Mio. Euro abgeschlossen, an der sich auch Heliad beteiligte.

Bewertung gestiegen: Unser erhöhter NAV i.H.v. 12,44 Euro je Aktie ergibt sich insbesondere aus dem gestiegenen Potenzialwert der Kernbeteiligung FinTech Group sowie dem deutlichen Kursanstieg der MagForce AG. Darüber hinaus haben wir den leichten Anstieg im PE-Portfolio, die Zuflüsse an liquiden Mitteln sowie die Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten erfasst.

Ausblick: Für 2017 erwartet der Vorstand ein positives Jahresergebnis und plant weiterhin eine jährliche Steigerung des NAV je Aktie i.H.v. 10 bis 25% zu erzielen. Unsere Bewertung liegt deutlich über dem zuletzt ausgewiesenen Wert (NAV zum 30.06.2017: 9,16 Euro je Aktie), die Erreichbarkeit hängt jedoch nicht unerheblich von weiteren Finanzierungs-runden sowie der Kapitalmarktentwicklung in H2 ab.

Fazit: Im zweiten Halbjahr gehen wir von einer weiteren Steigerung des NAV insbesondere aufgrund einer weiterhin positiven Entwicklung der Kernbeteiligung aus. Zusätzlich Private Equity-Deals dürften darüber hinaus für positiven Newsflow sorgen. Insgesamt bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10,00 Euro (zuvor: 9,40 Euro).

