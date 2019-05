Original-Research: Hawesko Holding AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: Hawesko Holding AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Hawesko Holding AG

Unternehmen: Hawesko Holding AG

ISIN: DE0006042708

Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2018, Q1-Zahlen 2019

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.05.2019

Kursziel: 52,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 21.11.2018, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner

Jahresauftakt mit Wachstum im Endkundengeschäft

Das vergangene Geschäftsjahr 2018 war bei der Hawesko Holding AG vor allem

durch das lang anhaltende Sommerwetter geprägt.



Als Folge dessen übten die

Konsumenten Verzicht oder setzten eher auf 'leichte' Weine, die zwar ein

angenehmes Trinkvergnügen bescheren, dem Unternehmen aber leider nur

niedrigere Margen liefern.

Daneben stand aber auch die Akquisition der Wein & Co. in Österreich im

Mittelpunkt. Denn der Zukauf brachte zunächst auch einmalige Aufwendungen

mit sich. Wir erachten den Erwerb aber als richtigen Schritt, um sich auf

dem österreichischen Markt zu positionieren. Auf mittlere Sicht sehen wir

bei diesem Unternehmen deutliche Fortschritte in der Profitabilität. Dabei

halten wir EBIT-Margen von 5 Prozent für realisierbar.

Ebenfalls positiv werten wir die getätigten kleinen Akquisitionen, selbst

wenn diese zu Beginn Anlaufverluste mit sich bringen. Auf mittlere Sicht

sollte es Hawesko auch dort gelingen, attraktive Margen zu erwirtschaften.

Auch den Test neuer Konzepte wie Enzo im Rahmen des Verkaufs italienischer

Weine halten wir für interessant, da hier mit einem überschaubaren Aufwand

mögliche neue Absatzchancen erschlossen werden können.

Der Start ins neue Geschäftsjahr verlief zahlentechnisch durchwachsen.

Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass das Ostergeschäft in

2019 ins zweite Quartal fiel. Aufgrund des positiv verlaufenen

Ostergeschäfts setzte sich das Umsatzwachstum im April weiter fort und die

Differenz zum EBIT des Vorjahres wurde wieder aufgeholt.

In den kommenden Jahren will das Management rund 15 Mio. Euro in die

weitere Transformation des Geschäftsmodells investieren. So soll die

Digitalisierung weiter vorangetrieben werden, um die Profitabilität zu

steigern. Auch der Aufbau zentraler Marktplattformen steht zum Ausbau des

Onlinegeschäfts auf der Agenda.

Auf Basis eines für 2019 geschätzten Ergebnisses von 2,08 Euro je Aktie

stellt sich das derzeitige KGV auf 18,1, womit es deutlich unterhalb des

entsprechenden aktuellen KGVs unserer Peer-Group Getränke/Tabak von 20,2

liegt. Bei einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples ergibt

sich bei geschätzten 31,2 Mio. Euro für 2019 ein Faktor von 10,9, der unter

dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten 'Valuation Monitor Q4 2018'

publizierten Multiple von 11,8 für Hawesko liegt.

Die Hawesko-Aktie bietet auf dem aktuellen Bewertungsniveau zudem eine

Dividendenrendite von 3,4 Prozent. Damit bleibt das Weinunternehmen

weiterhin ein attraktiver und verlässlicher Dividendentitel. Im Zuge der

Übernahme von Wein & Co. gehen die Margen vorübergehend zurück.

Mittelfristig sehen wir die Gesellschaft aber auf einem guten Weg, die

Marge in Richtung 7 Prozent voranzubringen. Die temporäre Ergebnisbelastung

brachte den Aktienkurs in den vergangenen Monaten unter Druck. Trotz

unserer etwas niedrigeren Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre

behalten wir unsere Empfehlung bei, die Hawesko-Aktie zu 'Kaufen',

reduzieren aber das Kursziel auf 52 Euro.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/18089.pdf

Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26

Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44

Büro Münster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Münster

Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°