Original-Research: HOCHDORF Holding AG (von Montega AG): Halten

Original-Research: HOCHDORF Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu HOCHDORF Holding AG

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG ISIN: CH0024666528

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 15.03.2017 Kursziel: 340,00 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser

2017 steht im Zeichen von Integration und Kapazitätserweiterung

Hochdorf hat am Montag den Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht und einen Ausblick auf 2017 gegeben.





[Tabelle]

Besserer Produktmix führt zu höherem Ergebnis: Wenngleich Hochdorf mit 741,8 TTonnen rund 2,6% weniger Rohstoffe verarbeitete, wurde mit 542,2 Mio. CHF ein Nettoerlös nahezu auf Vorjahresniveau erreicht. Insbesondere der deutlich gestiegene Umsatz im Bereich Baby Care (123,4 Mio. CHF, +11,7%) trug zu einem besseren Produktmix bei. Im Gegensatz dazu verzeichnete Dairy Ingredients als Folge der niedrigen Milchpreise einen 3,2%igen Umsatzrückgang auf 401,9 Mio. CHF, Cereals & Ingedients wuchs um 3,2% auf 25,7 Mio. CHF. Trotz stagnierender Erlöse stieg das EBIT durch die Verschiebung zu höhermargigen Produkten um knapp 12% auf 22,5 Mio. CHF. Ein deutlich verbessertes Finanzergebnis sowie eine leicht gesunkene Steuerquote führten zu einem überproportionalen Wachstum des Jahresüberschusses auf 19,9 Mio. CHF (+47,4%).

EBIT-Zielkorridor für 2017 erscheint konservativ: Für das laufende Geschäftsjahr avisiert Hochdorf einen Brutto-Verkaufserlös von 635 bis 670 Mio. CHF sowie eine EBIT-Marge in der Bandbreite von 6,1 bis 6,6% des Produktionserlöses. Dies impliziert eine EBIT-Spanne von ca. 38 bis 44 Mio. CHF, die unter unserer ursprünglichen Schätzung von 47 Mio. CHF liegt. Wir gehen jedoch davon aus, dass Hochdorf die untere Grenze der 2017er Ziele aufgrund der Pharmalys-Konsolidierung bewusst defensiv formuliert hat.

Thematisch wird die Platzierung der Wandelanleihe den Newsflow der kommenden Monate bestimmen. Aufgrund der Zusage der Großaktionäre, sowohl die eigenen als auch nicht nachgefragte Volumina zu zeichnen, liegt kein Platzierungsrisiko vor. Darüber hinaus besteht für Amir Mechria eine Lock-Up-Frist von vier Jahren, so dass auch mittelfristig das Risiko eines Aktienüberhangs limitiert ist. Neben der Finanzierung von Pharmalys eröffnen zusätzliche Mittel i.H.v. 67 Mio. CHF Hochdorf einen attraktiven Finanzierungsspielraum für die mittelfristigen Wachstumspläne.

Fazit: Hochdorf hat in den letzten Monaten die Weichen für ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum gestellt. Die antizipierte Steigerung der Profitabilität wurde jedoch in den letzten Monaten zu einem großen Teil im Aktienkurs eingepreist. Da weitere Katalysatoren (erfolgreiche Integration von Pharmalys, Fertigstellung Sprühturmlinie T9) noch einige Zeit in Anspruch nehmen sollten, bestätigen wir unsere Halten-Empfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 340,00 CHF (zuvor: 335,00 CHF).

