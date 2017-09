Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG (von GBC AG): Kaufen

^

Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG ISIN: DE000A0EQ578

Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 58,00 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2018 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Die in den ersten sechs Monaten 2017 erzielten Umsatzerlöse sind bei der HELMA Eigenheimbau AG im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallen.



Bei einem Umsatzanstieg in Höhe von 6,9 % auf 110,67 Mio. EUR (VJ: 103,01 Mio. EUR) war die HELMA Eigenheimbau AG in der Lage, einen neuen Halbjahresrekordwert zu erzielen und damit den Wachstumskurs der vergangenen Geschäftsjahre fortzusetzen. Dass die Wachstumsdynamik in 2017 geringer als in den Vorjahren ausfallen wird, war so im Vorfeld von der Gesellschaft kommuniziert und erwartet worden. In erster Linie hängt dies mit einer längeren Durchlaufzeit bei den Großprojekten des Bauträgergeschäftes zusammen, mit damit einhergehend längeren Realisierungszeiträumen.

Die rückläufige EBIT-Entwicklung auf 6,06 Mio. EUR (VJ: 6,32 Mio. EUR) ist in erster Linie eine Folge des deutlichen Grundstücksausbaus für die laufenden bzw. kommenden Projekte des Bauträgergeschäftes. Typsicherweise werden diese Vorlaufinvestitionen zwar innerhalb der Gesamtleistung als Bestandszugang positiv berücksichtigt, dem stehen jedoch Materialaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Erst mit Veräußerung der dann bebauten Grundstücke werden Gewinne realisiert, was sich dann positiv auf die Ergebnismarge auswirkt. Erstmals hat die HELMA im Rahmen der Halbjahresberichterstattung zusätzlich eine ausführliche Darstellung des bereinigten EBIT publiziert. Bereinigt um den Abgang aktivierter Zinsen beläuft sich das bereinigte EBIT auf 6,60 Mio. EUR (VJ: 6,38 Mio. EUR) und damit um +3,5 % oberhalb des Vorjahresniveaus.

Die unserer Ansicht nach planmäßige operative Entwicklung des ersten Halbjahres 2017 hat die HELMA zum Anlass für die Bestätigung der Unternehmens-Guidance genommen. Unverändert werden dabei für das laufende Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in einer Bandbreite zwischen 290 - 300 Mio. EUR bei einer bereinigten EBIT-Marge in Höhe von 7 % - 10 % (untere EBIT- Bandbreite wahrscheinlich) erwartet. Für die kommenden Geschäftsjahre sollen, ausgehend von der aktuellen Projektpipeline, Umsätze in Höhe von 325 - 340 Mio. EUR (2018e) sowie 370 - 400 Mio. EUR (2019e) erzielt werden.

Unsere Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre liegen innerhalb der von der Gesellschaft erwarteten Bandbreiten und daher werden wir diese unverändert lassen. Wie in den vergangenen Geschäftsjahren wird die HELMA, im Rahmen der saisontypischen Verteilung der Umsätze, den größten Teil der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnisses im zweiten Halbjahr erwirtschaften. Über die vergangenen Geschäftsjahre hinweg wurden im zweiten Halbjahr 61,5 % der Gesamtjahresumsätze und 76,4 % des Gesamtjahres-EBIT erwirtschaftet. Die Grundlage dafür bildet der zum Halbjahr 2017 mit 197,74 Mio. EUR (187,82 Mio. EUR) höchste Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte.

Nachdem wir für das laufende Geschäftsjahr, analog zur Unternehmens- Guidance, mit einer leicht rückläufigen Entwicklung der EBIT-Marge rechnen, sollte die HELMA in den kommenden Geschäftsjahren in der Lage sein, an die bisherigen Margenniveaus oberhalb von 8,0 % anzuknüpfen. Alleine die aus der erwarteten Umsatzsteigerung resultierenden Skaleneffekte im Overheadbereich sollten zu einer Margenverbesserung führen. Wird darüber hinaus eine weiterhin überproportionale Entwicklung des margenstarken Bauträgerbereiches unterstellt, sind weitere Margenverbesserungen möglich.

Auf Grundlage der unveränderten Prognosen bestätigen wir unser DCF- Bewertungsmodell und damit das bisherige Kursziel in Höhe von 58,00 EUR je Aktie. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating KAUFEN.

