Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu HELMA Eigenheimbau AG

Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG ISIN: DE000A0EQ578

Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 62,50 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2017 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Vorläufige 2016er Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen, Prognoseanpassung aufgrund Verzögerungen bei Großprojekten, Kursziel auf 62,50 EUR reduziert, Rating KAUFEN

Die von der HELMA Eigenheimbau AG publizierten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 sind im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallen.



Dabei wurde ein Umsatzanstieg in Höhe von 25,3 % auf 263,8 Mio. EUR erreicht, welcher von einer EBIT-Verbesserung in Höhe von 21,5 % auf 21,6 Mio. EUR gefolgt wurde. Wir hatten zuletzt Umsatzerlöse in Höhe von 266,40 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von 22,5 Mio. EUR prognostiziert (siehe Researchstudie vom 13.01.2017), so dass die vorläufigen Zahlen insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen sind.

Der HELMA-Vorstand überrascht hingegen mit einer Reduktion der Prognosen für 2017 und 2018 und hat zudem erstmalig auf Basis der niedrigeren Erwartungen die Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 publiziert. Nunmehr liegt der erwartete Konzernumsatz für 2017 bei 290-300 Mio. EUR (bisherige Unternehmensprognose: 340 Mio. EUR) sowie für 2018 bei 325-340 Mio. EUR (bisherige Unternehmensprognose: 420 Mio. EUR). Für 2019 werden Umsätze in Höhe von 370-400 Mio. EUR erwartet. Beim um den Abgang aktivierter Zinsen bereinigten Konzern-EBIT wird eine Bandbreite in Höhe von 7-10 % in Aussicht gestellt (bisher: 8-11 %). Hiervon ausgehend haben auch wir unsere Prognosen nach unten hin angepasst.

Die überraschende Prognoseanpassung hängt unserem Verständnis nach ausschließ-lich mit einer längeren Durchlaufzeit bei den Großprojekten des Bauträgergeschäftes zusammen. Diese längere Durchlaufzeit resultiert einerseits aus einer aufgrund der hohen Nachfrage langsameren Vergabe und Bauplanung bei den Projekten. Zudem steht andererseits die Kostensicherheit bei den großen Projekten im Vordergrund, was möglicherweise mit entsprechend längeren Realisierungszeiträumen einhergeht.

Gemäß Unternehmensvorstand Gerrit Janssen sind die Bauträgerbereiche Ferienimmobilien und Einfamilienhäuser nicht von der längeren Realisierungsdauer betroffen. Zudem liegt die Entwicklung des kleinteiligeren und damit von niedrigeren Volatilitäten geprägten Segments Baudienstleistungen ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Daher ist die Fortsetzung des auf den weiterhin intakten Vorgaben basierenden Wachstumskurses auch in den nächsten Geschäftsjahren als realistisch einzustufen. Weiterhin sehen wir die wichtigen Marktfaktoren wie das günstige Finanzierungsniveau, die gute Arbeitsmarktlage sowie die fehlenden Anlagealternativen als wichtige Treiber für Bauträger und Baudienstleister.

Wir haben das DCF-Modell um die angepassten Prognosen aktualisiert und eine neues niedrigeres Kursziel in Höhe von 62,50 EUR je Aktie (bisher: 70,50 EUR) ermittelt. Ausgehend vom Kursniveau in Höhe von 45,70 EUR je Aktie ist weiteres Kurspotenzial gegeben, weswegen wir das Rating KAUFEN bestätigen. Wir werden im Nachgang der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen (09.03.17) eine Feinjustierung des DCF-Modells vornehmen.

