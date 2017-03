Original-Research: HAEMATO AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: HAEMATO AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG ISIN: DE0006190705

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 7,45 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2017 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker

Umsatzdynamik mit einem Plus von 20 % weiter ausgebaut; Nachsteuerergebnis über unseren Erwartungen; Rating KAUFEN

Gemäß vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 hat die HAEMATO AG ein Umsatzwachstum in Höhe von 20,0 % auf 275,6 Mio.



EUR (VJ: 229,7 Mio. EUR) erreicht und damit das Wachstumstempo der vergangenen Geschäftsjahre weiter ausgebaut. Hier profitierte die Gesellschaft als Lieferant von Parallelimporten und Generika ganz klar von einer weiterhin hohen Nachfrage nach günstigen Arzneimitteln. Zudem waren im abgelaufenen Geschäftsjahr keine außerordentlichen Effekte angefallen, wohingegen im Vorjahr eine temporäre Verschärfung der Importvorschriften von Arzneimitteln noch zu Umsatzbelastungen geführt hatte.

Der Jahresüberschuss verzeichnete nahezu eine Verdoppelung auf 10,7 Mio. EUR (VJ: 5,5 Mio. EUR) und legte damit im Vergleich zum Umsatz deutlich überproportional zu. Unserer Einschätzung nach dürfte die Gesellschaft insbesondere im Vergleich zum Vorjahr einen höheren Anteil an margenstarken Umsätzen erzielt haben. Zudem dürfte die HAEMATO AG in der Lage gewesen sein, bei einer bereits unterjährig sichtbaren vergleichsweise konstanten Entwicklung bei den Overheadkosten, von Skaleneffekten zu profitieren.

Während sich auf Umsatzebene unsere bisherigen Prognosen (siehe Researchstudie vom 05.09.16) in Höhe von 287,2 Mio. EUR als leicht zu hoch erweisen, lag der vorläufige Jahresüberschuss mit 10,7 Mio. EUR deutlich oberhalb unserer Erwartungen (GBC-Prognose: 9,5 Mio. EUR). Die Beurteilung darüber, ob die HAEMATO AG ein nachhaltig höheres Rentabilitätsniveau erreicht hat, lässt sich in Gänze dann aus den ausführlichen Geschäftszahlen ersehen. Daher werden wir vorerst unsere bisherigen Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre beibehalten und folglich eine Aktualisierung des DCF-Bewertungsmodells mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2016 (geplant: 28.04.17) vornehmen. Aus aktueller Sicht erscheint dann eine Kurszielerhöhung möglich. Bis dahin bestätigen wir unser Kursziel von 7,45 EUR und es ergibt sich auf Basis des aktuellen Kursniveaus ein Potenzial in Höhe von ca. 15 %. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14863.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°