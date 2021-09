Original-Research: HAEMATO AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE000A289VV1

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.09.2021

Kursziel: EUR50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN:

DE000A289VV1) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 49,00 auf EUR 50,00.

Zusammenfassung:

Der Sechsmonatsbericht zeigte eine starke Umsatz- und Ergebnissteigerung,

die FBe bei weitem übertraf, da wir die Verkäufe von Antigen-Testkits nicht

in unserer Schätzung berücksichtet hatten. Ein sich kontinuierlich

verbessernder Produktmix, der nun auch den Umsatz von M1 Select-Kosmetik

umfasst, um die Kernaktivitäten des Parallel-Imports und des Großhandels zu

ergänzen, trug ebenfalls zu der guten Entwicklung bei. Der Umsatz im ersten

Halbjahr stieg auf Jahresbasis um 31% auf EUR152 Mio., während sich das EBIT

auf EUR7,2 Mio. fast verfünffachte, was hauptsächlich auf einen Anstieg der

Bruttomarge auf 11,3% zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat die Guidance

angehoben, und wir erhöhen unsere Prognose für 2021 nach den

H1-Ergebnissen. Unser Kursziel steigt auf EUR50 (zuvor: EUR49), und wir

behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22883.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

