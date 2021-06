Original-Research: HAEMATO AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE000A289VV1

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.06.2021

Kursziel: 49

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN:

DE000A289VV1) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 48,00 auf EUR 49,00.

Zusammenfassung:

Dank eines verbesserten Produktportfolios und einer Geschäftsausweitung

zeigten die Q1-Zahlen erneut, dass das Kerngeschäft weiter an Dynamik

gewinnt. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf Jahresbasis um rund 22%.

Die EUR73 Mio. übertrafen FBe (EUR66 Mio.) und waren das beste

Dreimonatsumsatzergebnis seit 2017. Die Topline-Performance wurde von einem

noch erfreulicheren Ertrag durch die Steigerung der Bruttomarge

übertroffen. Der Jahresbericht bestätigte die vorläufigen Ergebnisse, und

HAEMATO wird der Hauptversammlung eine Dividende von EUR1 je Aktie

vorschlagen. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von EUR49

(zuvor: EUR48).

First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG

(ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 48.00 to EUR 49.00.

Abstract:

First quarter figures showed further evidence that core operations continue

to gain momentum, thanks to an improved product portfolio and business

expansion. Sales climbed some 22% on an annualised basis in Q1. The EUR73m

figure beat FBe (EUR66m) and was the best three month sales figure since

2017. The topline performance was topped by even more encouraging earnings

led by an increase in gross margin. Full year reporting confirmed

preliminary results, and HAEMATO will propose a EUR1 per share dividend at

the AGM. We remain Buy-rated on HAEMATO with a EUR49 price target (old: EUR48).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22556.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°