Original-Research: HAEMATO AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE0006190705

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 13.09.2018

Kursziel: 7,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN:

DE0006190705) veröffentlicht.



Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 7,70 auf EUR 7,60.

Zusammenfassung:

Der Halbjahresbericht zeigte stetiges Umsatzwachstum und kräftige Gewinne,

die auf der guten Geschäftsdynamik in H2/17 aufbauen. Der Umsatz stieg 3,6%

J/J auf EUR144 Mio. (FBe: EUR148 Mio.). Aufgrund des gegenüber unserer

Schätzung niedrigeren Umsatzes lag der Bruttogewinn knapp unter unserer

Prognose. Die Bruttomarge (7,3%) war sogar leicht höher als unsere

Erwartung und verbesserte sich um 20 Basispunkte im Vergleich zum H2/17.

HAEMATO erwirtschaftete einen Nettogewinn von EUR5,0 Mio. in H1 und verfügt

über ausreichende liquide Mittel, um im dritten Quartal die Dividende von

EUR0,30 an die Aktionäre auszuschütten. Unser aktualisiertes DCF-Modell, das

die Verwässerung der neusten Kapitalerhöhung einbezieht, ergibt ein

Kursziel von EUR7,60 (alt: EUR7,70). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG

(ISIN: DE0006190705). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 7.70 to EUR 7.60.

Abstract:

Six month reporting showed steady top line growth and strong earnings

building upon the good business momentum in H2/17. Revenues rose 3.6% Y/Y

to EUR144m (FBe: EUR148m). Gross profit was just below our estimate on the

moderate revenue shortfall to our target; however, the gross margin (7.3%)

was in line with our target and improved 20 basis points on the H2/17

result. HAEMATO generated net income (NI) of EUR5.0m for the period and has

ample cash to pay out the EUR0.30 dividend to shareholders in the third

quarter. Our updated DCF model, which includes the dilution from the recent

cap hike, yields a EUR7.60 price target (old: EUR7.70). Our rating remains Buy.

