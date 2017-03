Original-Research: HAEMATO AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AG ISIN: DE0006190705

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 17.03.2017 Kursziel: 8.40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705).



Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 7.00 to EUR 8.40.

Abstract: HAEMATO AG reported preliminary KPIs for FY/16. Revenue was just below our target, whereas EBIT and net income beat our projections by 27% and 33% respectively. Although the company has yet to publish information regarding operating expenses, we believe the strong profitability stems partly from a better than anticipated gross margin, given our conservative assumption for H2/16. Based on the solid operational performance the past two years, we have lowered our risk profile and WACC. Our recalibrated DCF model results in a new price target of EUR8.40 (previously: EUR7.00). Our rating remains Buy.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,00 auf EUR 8,40.

Zusammenfassung: HAEMATO AG hat vorläufige Kennzahlen für 2016 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse lagen knapp unter unserer Prognose, während das EBIT und das Nettoergebnis um 27% bzw. 33% höher als unsere Schätzungen ausgefallen sind. Obwohl das Unternehmen noch keine Information zu den Betriebsaufwendungen veröffentlicht hat, gehen wir davon aus, dass die hohe Profitabilität angesichts unserer konservativen Bruttomargen-Annahme für H2/16 zum Teil aus einer höheren Bruttomarge resultierte. Aufgrund der positiven Geschäftsentwickelung in den letzten zwei Jahren haben wir unser Risikoprofil und den WACC gesenkt. Unser neu kalibriertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR8,40 (zuvor: EUR7,00). Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen.

